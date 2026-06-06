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PROPALI PREGOVORI

Uoči SP-a radnici SoFi stadiona zaprijetili generalnim štrajkom

Piše Bruno Lukas,
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Uoči SP-a radnici SoFi stadiona zaprijetili generalnim štrajkom
Foto: Kirby Lee/REUTERS

Radnici stadiona SoFi glasali su 96 posto za odobravanje štrajka, samo tjedan dana prije prve utakmice Svjetskog prvenstva

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Sindikat 'Local 11', koji predstavlja više od 2000 radnika stadiona SoFi u Los Angelesu, glasao je 96 posto za odobravanje štrajka tjedan dana prije prve utakmice Svjetskog prvenstva. Pregovori s operaterom stadiona propali su nakon više neuspješnih sjednica, a postojeći sporazum već je istekao.

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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Blagajnici, kuhari, barmeni, konobari i ostali radnici stadiona SoFi mogu napustiti posao u bilo kojem trenutku ako se njihovi zahtjevi ne ispune. Sindikalni odbor odredit će točan datum štrajka ako se dogovor ne postigne do ponedjeljka, kada se nastavljaju pregovori uoči utakmice SAD-a protiv Paragvaja 12. lipnja.

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Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Stadion SoFi domaćin je osam utakmica Svjetskog prvenstva, uključujući dvije grupne utakmice SAD-a i četvrtfinale 10. srpnja. Ako štrajk počne, zamjenski radnici ne bi imali prethodno odobrenje Fife, koja zahtijeva provjeru prošlosti svih djelatnika na stadionu.

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Sindikat je od Fife zatražio da agenti američke imigracijske službe ICE ne budu dopušteni na stadionima tijekom turnira. Razlog je zabrinutost za sigurnost radnika.

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Foto: Kirby Lee/REUTERS

- Nijedan radnik ne bi trebao birati između svog posla i svoje slobode - navodi se u sindikalnom priopćenju.

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