Uoči SP-a radnici SoFi stadiona zaprijetili generalnim štrajkom

Sindikat 'Local 11', koji predstavlja više od 2000 radnika stadiona SoFi u Los Angelesu, glasao je 96 posto za odobravanje štrajka tjedan dana prije prve utakmice Svjetskog prvenstva. Pregovori s operaterom stadiona propali su nakon više neuspješnih sjednica, a postojeći sporazum već je istekao.

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Blagajnici, kuhari, barmeni, konobari i ostali radnici stadiona SoFi mogu napustiti posao u bilo kojem trenutku ako se njihovi zahtjevi ne ispune. Sindikalni odbor odredit će točan datum štrajka ako se dogovor ne postigne do ponedjeljka, kada se nastavljaju pregovori uoči utakmice SAD-a protiv Paragvaja 12. lipnja.

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Stadion SoFi domaćin je osam utakmica Svjetskog prvenstva, uključujući dvije grupne utakmice SAD-a i četvrtfinale 10. srpnja. Ako štrajk počne, zamjenski radnici ne bi imali prethodno odobrenje Fife, koja zahtijeva provjeru prošlosti svih djelatnika na stadionu.

Sindikat je od Fife zatražio da agenti američke imigracijske službe ICE ne budu dopušteni na stadionima tijekom turnira. Razlog je zabrinutost za sigurnost radnika.

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- Nijedan radnik ne bi trebao birati između svog posla i svoje slobode - navodi se u sindikalnom priopćenju.