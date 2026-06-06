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FOKUS NA OTVARANJE

Tuchel uoči Hrvatske povukao potez bez presedana za Engleze

Piše Bruno Lukas,
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Tuchel uoči Hrvatske povukao potez bez presedana za Engleze
Foto: Jim Rassol/REUTERS

Engleska se na Floridi priprema za otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, ali izbornik Thomas Tuchel mora rješavati problem koji nema veze s terenom

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Dok Engleska odbrojava dane do prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske 17. lipnja, izbornik Thomas Tuchel (52) pokušava sačuvati mir u reprezentativnom kampu na Floridi. Naime, nekoliko engleskih reprezentativaca posljednjih je dana u središtu velikih priča o transferima.

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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marcus Rashford (28) čeka odluku Barcelone o mogućem transferu iz Manchester Uniteda, Morgana Rogersa (23) žele Chelsea i Arsenal, dok Elliot Anderson (23) privlači interes oba manchesterska kluba.

Kako bi spriječio da pregovori i pozivi agenata odvlače pažnju njegovim igračima, Tuchel je uveo posebno pravilo. Reprezentativci ne smiju razgovarati o transferima na dan utakmice niti dan prije nje.

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- Uveo sam pravilo da se transferi ne rješavaju na dan utakmice, kao ni 24 sata prije nje. To je službena politika naše reprezentacije - rekao je Tuchel.

Njemački stručnjak naglasio je da nema ništa protiv transfera ako ih igrači mogu riješiti u slobodno vrijeme i bez ometanja priprema za utakmice.

England Press Conference - Hilton West Palm Beach Hotel - Friday June 5th
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Ako netko ima priliku završiti transfer, nećemo mu stvarati probleme. Međutim, sve mora biti usklađeno s rasporedom reprezentacije. Naš glavni fokus ostaju utakmice i priprema za njih - poručio je.

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Tuchel priznaje da bi idealno bilo da svi igrači riješe svoju klupsku budućnost prije dolaska na okupljanje, ali svjestan je da se tržište ne može zaustaviti tijekom velikih natjecanja.

International Friendly - England Training
Foto: Jim Rassol/REUTERS

- Ne mogu nikome zabraniti da primi poziv ili poruku. Zato pokušavamo stvoriti okruženje u kojem će se igrači što lakše izolirati od svega što ih može ometati. Koncentracija mora ostati na nogometu - zaključio je engleski izbornik.

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Engleska će upravo protiv Hrvatske otvoriti nastup na Svjetskom prvenstvu, a Tuchel očito želi da njegovi igrači u taj dvoboj uđu bez ikakvih vanjskih distrakcija.

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