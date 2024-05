Dubois: Hrgović ide u mirovinu. Neka počne tražiti novi posao

Spomenuo je Filip 'El Animal' Hrgović (31, 17-0) sparing u kojem je prije nekoliko godina bio bolji od idućeg mu protivnika Daniela Duboisa (26, 20-2), a nije to najbolje sjelo Donu Charlesu, treneru engleskog boksača. Trebalo im je neko vrijeme, ali iz Duboisovog tabora odgovorili su na sve, a 'bocnula' ih je i Filipova izjava kako Dubois 'nije srčan borac' te da mu 'teško pada primanje udaraca'.

- Izrugivao mi se i što već ne, ali u subotu ćemo vidjeti tko će koga ismijavati. Nije me frustriralo to što je rekao, to je šou za kamere. Imamo pravu borbu u subotu i sve ćemo vidjeti. Kad sve to govori, vjerojatno sumnja u sebe. Kažem vam, ukoliko izgubi, umirovit će se, a kažem mu da počne tražiti posao - objasnio je za BoxingScene Englez.

Nakon poraza protiv apsolutnog teškaškog prvaka Oleksandra Usika (37, 22-0), Englez je pobijedio Jarrella Millera (35, 26-1-1), a sad mu u Rijadu slijedi Hrgović. A Englez o spornom sparingu kaže:

Oleksandr Usyk v Anthony Joshua - King Abdullah Sport City Stadium | Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Sparing, sparing... Meč je u subotu i to je u potpunosti druga stvar. Napredovao sam u svakoj borbi, spreman sam. Nikada se nije borio s nekim poput mene, imam odličan osjećaj - zaključio je.

