Dugopolje se porazom praktički oprostilo od šanse za HNL: 'Ma sjajna sezona, nema straha...'

Nogometaši Dugopolja izgubili su od BSK Bijelog Brda 2-1 u sklopu 30. kola 1. NL i tako praktički ostali bez šanse za plasman u najelitniji rang hrvatskog nogometa. Ovim porazom prekinuli su pobjednički niz od tri pobjede zaredom. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola, a Dugopolje je na četvrtom mjestu s 51 bodom.

Domaćini su poveli golom Josipa Balića u 9. minuti. Balić se prometnuo u vodećeg strijelca momčadi. Međutim, gosti su izjednačili u 35. minuti preko Roberta Retyija, a do potpunog preokreta Bjelobrđani su došli u 68. minuti kada je pogriješio domaći vratar Josip Bartulić, kojemu je lopta nezgodno izmigoljila iz ruku preko gol linije.

U nadi da preokrenu rezultat, trener Dugopolja Dino Skender u igru je uveo odmorne igrače. Ušli su Delić, Dominik Balić, Karabatić, Mušura i Zdunić, ali rezultat na semaforu se nije mijenjao.

Unatoč porazu, u klubu nisu posebno razočarani ovakvim razvojem situacije, jer je iza Dugopolja uspješna sezona. Uložilo se u infrastrukturu, osigurani su sponzori, dovedeni vrhunski igrači poput Mije Caktaša, Andrije Balića, Zorana Nižića, Mate Antunovića, Ivana Delića..., a posebno veseli igra mladih igrača poput Josipa Balića, Stipe Mušure, Dimitra Trajkova...

- Iza nas je definitivno uspješna, sjajna sezona i nikako ne mogu biti nezadovoljan. Dugopolje je danas stabilan prvoligaš s izvrsnom infrastrukturom, koji nema straha za budućnost. Dogodio se i ovaj poraz, to je dio sporta, ali u našim planovima se ništa ne mijenja. Idemo odigrati pošteno preostala tri kola kao i do sada i dati sve od sebe. Čekaju nas utakmice protiv Sesveta, Rudeša i Orijenta - izjavio je predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka za Slobodnu Dalmaciju.

Osvrnuo se i na daljnje planove kluba za plasman u HNL.

- Probat ćemo zadržati glavninu igračkog kadra, a posebno mlade igrače, koji su pokazali veliki potencijal. Nakon preostala tri kola, napravit ćemo analizu prethodne sezone i onda zacrtati daljnje ciljeve kluba. U svakom slučaju, veselimo se i s optimizmom očekujemo novu sezonu i izazove koje ona donosi - rekao je i posebno istaknuo jedan gorući problem na čijem rješavanju će, kako kaže, inzistirati kao dugogodišnji nogometni dužnosnik i aktualni član Izvršnog odbora HNS-a.

- Založit ću se za stvaranje normalnih infrastrukturnih uvjeta koji su neophodni preduvjet za razvoj igrača, odnosno tražit ću da ubuduće nema igranja na tuđim stadionima. Klub koji nema svoj stadion ne može razvijati mlade igrače i općenito biti relevantan čimbenik u izgradnji vrhunskog nogometa koji će privlačiti publiku i posebne cijele obitelji na nogometne fešte - jasan je Smodlaka.