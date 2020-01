Duvnjak tješio Martinovića pa priznao: Ja sam već starac...

Izgledao je pomalo umorno, a kako i ne bi. Reprezentaciji se pridružio na Novu godinu, a za Kiel je posljednju utakmicu odigrao prije devet dana. No, brige nema. Kapetan Domagoj Duvnjak će još jednom povesti 'kauboje' po, nećemo reći medalju (da ne bi ukleli nešto), što bolji plasman.

Kaže da se osjeća dobro, a to je najbitnije. Već nas hvata proživljena tuga i strah kada se samo prisjetimo prethodnih godina. Prošlo SP u Njemačkoj i Danskoj je odradio pod bolovima, a prije dvije godine je propustio Euro u Hrvatskoj zbog ozljede i tako što se ozlijedio u prvom kolu. Hvala Bogu, ovaj put je sve u redu.

Hrvatska je odradila Croatia Cup na neslavan način. Remizirali smo s BiH i pobijedili Katar. Rezultat je čak i dobar, puno bolji od dojma, rekli bismo...

- Protiv BiH nismo bili pravi, primili smo 33 gola što je previše. Protiv Katra je bolje izgledalo, pogotovo drugo poluvrijeme. Polako se dižemo svakog dana, već jučer je to puno bolje izgledalo na treningu, a nadam se da će to ići uzlaznom putanjom i do Crne Gore. Puno smo primali u prvom poluvremenu, bio je to malo brži rukomet - rekao nam je Domagoj Duvnjak.

Foto: Peter Steffen/DPA/PIXSELL

Obrana, obrana i obrana. To je ključ svega u rukometu. Ako želite pobijediti utakmicu, izvolite igrati obranu. To je bio naš zaštitni znak svih ovih godina kada smo dominirali pod palicama ministara obrane Denisa Špoljarića, Davora Dominikovića pa i Jakova Gojuna u novije vrijeme, a upravo to je nedostajalo našoj reprezentaciji na posljednjem Svjetskom prvenstvu, ali i u navedenim prijateljskim utakmicama.

- Moramo popraviti obranu. Moramo našom obranom protivnike svesti na manji broj golova. Ja se dobro osjećam, sve je dobro. Ja sam već sada kao starac ovdje hahaha. Na tim prvim prvenstvima je bilo nervoze, ne kažem da sad nema nervoze, ali to je već ona pozitivna - rekao je Dule koji je za reprezentaciju debitirao 2007. godine na SP-u u Njemačkoj, a upravo prije deset godina je s reprezentacijom osvojio srebro na Euru u Austriji u kojoj i ovaj put započinjemo naš novi put na Europskom prvenstvu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Naravno, ni ovaj put pripreme nisu prošle bez silnih ozljeda. Ostali smo bez Luke Šebetića, Frana Milete, Lovre Mihića, ali najviše nas je zabolio ovaj posljednji izostanak. Mladom Ivanu Martinoviću je pukla kost u nozi morat će propustiti Euro, a trebao je biti naš adut na desnom vanjskom...

- Ivan je predivan dečko i fenomenalan igrač. Rekao sam mu da se takvi stvari događaju u sportu. Sport nekada zna biti nekorektan i brutalan. Da se tako nešto dogodi na njegov rođendan, još se igra u Austriji gdje je on rođen, došla bi vjerojatno cijela njegova obitelj. Najbitnije je da se oporavi, pred njim je lijepa budućnost - rekao je Duvnjak koji je i Martinovićev uzor.

Foto: Privatni album

Najveći problem se pojavio ozljedom igrača Hannovera. Lino Červar je s konačnog popisa izostavio ljevaka Josipa Vekića, a to znači da su 'kauboji' ostali samo na jednom desnom vanjskom, a to je Luka Stepančić. Kako riješiti taj problem?

- Ostali smo samo na Luki. Iz iskustva znam da nije lako igrati 60 minuta obranu i napad. Isprobavali smo neke varijante da Luka izlazi kada nam je klupa bliže. I ja sam znao igrati na njegovom mjestu u obrani. Što se tiče napada, probavali smo sa dešnjakom na desnom vanjskom, ali i Zlatko Horvat je tu. Hoće li on to izdržati? Ma on je mašina - govori nam Dule.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za kraj, kako ovo sve utječe na mlade rukometaše?

- Tu se sve odlični dečki. Jako su kulturni i fenomenalni. Mi stariji smo tu da im pomognemo ako bilo što treba. Nekima je ovo prvo veliko prvenstvo, još pogotovo što smo čuli da će biti jako puno naših gledatelja i imat ćemo osjećaj da kao da igramo. Moraju se opustiti i mi smo tu da im pomognemo - zaključio je naš kapetan koji je nekada učio od Balića, Lackovića, Metličića..., a danas Šarac, Hrstić i ostali uče od njega.

Otišao je od nas laganim korakom, a nadamo se da će tako izgledati i na parketu. Onako lagan, prepun vizije i ideja što napraviti s loptom. Potreban nam je u najboljem izdanju jer smo već i na prethodnim natjecanjima vidjeli taj epilog kada je Dule načet ozljedama. Iz sveg srca se nadamo da tako neće biti i ovaj put...