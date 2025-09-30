Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIJEĆE OLIMPIJSKOG ODBORA

Dva američka bejzbolaša dobit će hrvatsko državljanstvo, HOO dodijelio priznanje i Daliću

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Dva američka bejzbolaša dobit će hrvatsko državljanstvo, HOO dodijelio priznanje i Daliću
Zagreb: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Temeljem osvojenog srebra s nacionalnom nogometnom reprezentacijom na natjecanju UEFA-ine Lige nacija, trener/izbornik Zlatko Dalić uvršten je u skupinu vrhunskih trenera

Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održalo je 18. sjednicu u aktualnom sazivu, prvu u novim prostorijama nacionalne olimpijske udruge u Zagrebu, a još troje potencijalnih olimpijskih kandidata za lgre Los Angeles 2028. dobilo je potvrdu tog statusa. 

To su strijelac (trapaš) Anton Glasnović kao potencijalni A kandidat, dok su Marta Zeljković, također iz streljaštva, i Antonia Ružić iz tenisa, potencijalne B kandidatkinje. Ružić je prešla iz HOO-ova programa olimpijskih nada.  Promjena ima i na popisima korisnika razvojnih programa HOO-a. U RP-u I novi korisnici od 1. kolovoza su Marta Isaković, Eva Resnik i Vito Žunić (svi plivanje), a od 1. rujna - Patrik Pivarski i Ema Trogrlić (atletika), Roko Tomšić (jedrenje) i Marko Kutija (kickboxing).

Čakovec: Trening tenisačice Antonie Ružić
Čakovec: Trening tenisačice Antonie Ružić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U RP-u II/1 novi član od 1. kolovoza je atletičar Fran Anić, a od 1. rujna su: Andrej Rodin (hrvanje), Martina Tučaj (judo), Mia Križmančić i Antonija Stilin (veslanje). Hrvatske olimpijske nade, novouvrštene od 1. rujna u istoimeni HOO-ov razvojni program, su Lovre Bakotić i Josip Tafra (jedrenje). Od istog nadnevka u predolimpijski program (RP V) uvršten je atletičar Marko Čeko

GOTOVO PA NE IGRA Baturina opet odgledao susret s klupe, Dalić ima razloga brinuti
Baturina opet odgledao susret s klupe, Dalić ima razloga brinuti

Nekoliko je izmjena/dopuna i u programu sufinanciranja rada trenera. Temeljem osvojenog srebra s nacionalnom nogometnom reprezentacijom na natjecanju UEFA-ine Lige nacija, trener/izbornik Zlatko Dalić uvršten je u skupinu vrhunskih trenera, a trener Ivan Jerković na listu kategorije trenera sportaša mlađih dobnih uzrasta (obojica od 1. rujna). Na zahtjev Hrvatskog badmintonskog saveza, Neven Rihtar je od 1. rujna postao korisnik kategorije trenera za razvoj pojedinog sporta, a od istog datuma u istoj kategoriji je i trener hrvanja na pijesku Vladimir Menčika.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Umjesto Hrvoja Koljanina (vaterpolo), među trenerima mlađih dobnih uzrasta, prema posebnoj odluci Vijeća HOO-a, novo ime od 1. listopada je Renco Posinković. Zanimljivo je bilo i pri izmjenama i dopunama nomenklature sportova. Mjesto u HOO-ovoj nomenklaturi našlo se za praktično streljaštvo, ljetno sanjkanje kao zasebnu granu sanjkanja i umjetničke plesove, novu granu u sklopu Hrvatskog sportsko plesnog saveza.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJU Miškovićeva kći u tajnosti se udala, na svadbu došao i Dalić: 'Bila je jedna od najljepših ikad'
Miškovićeva kći u tajnosti se udala, na svadbu došao i Dalić: 'Bila je jedna od najljepših ikad'

Pozitivno mišljenje Hrvatskog olimpijskog odbora za prijam u hrvatsko državljanstvo dobila je 12-godišnja mađarska stolnotenisačica Lizett Fazekas, a jednako tako prošao je prijedlog za dvojicu američkih bejzbolaša - Caseya Jamesa Opitza i Shanea Michaela Opitza.

Članovi Vijeća odobrili su HOO-ovo pokroviteljstvo Europskog sambo kupa za seniore od 23. do 26. siječnja 2026. u Župi Dubrovačkoj te 27. Memorijala Branka Bošnjaka 4. listopada 2025. godine u Samoboru. Riječ je o međunarodnom kyokushin karate turniru (puni kontakt) u spomen na hrvatskog branitelja Branka Bošnjaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...
FOTO: KAO U SAPUNICI

Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025