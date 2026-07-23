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IDU U ZAGREB?

Dvojica hajdukovaca odlaze na posudbu u povratnika u HNL?

Piše Issa Kralj,
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Dvojica hajdukovaca odlaze na posudbu u povratnika u HNL?
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Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Šok u Hajduku: Karačić i mladi Skoko mogli bi na posudbu u Rudeš koji je opet u najelitnijem rangu hrvatskog nogometa, pregovori su u tijeku

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Hajduk nastavlja slagati novu momčad za novu sezonu koja je pred vratima, a dvojica hajdukovaca mogla bi uskoro napustiti Split. Prema pisanju Germanijaka, splitski klub razmatra poslati Frana Karačića i Nou Skoko na posudbe, a karijeru bi mogli nastaviti u Rudešu koji se ove sezone vratio u najelitniji rang hrvatskog nogometa. 

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Karačić je u Hajduk stigao prije godinu dana, a već je prošlo proljeće proveo na posudbi u Osijeku, a trener Garcia nije mu dao priliku u dvije europske utakmice. U prošloj sezoni je u dresu 'bijelih' skupio 28 nastupa u kojima je tri puta zabio gol, uz jednu asistenciju. Ugovor sa Splićanima vrijedi mu još dvije godine, do ljeta 2028. Kao opcija, razmatra se njegov odlazak na posudbu u Rudeš gdje je igrao prije dvije godine. Pregovori s klubom su u tijeku, a uskoro bi se posudba trebala i realizirati. 

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugi igrač koji bi mogao preseliti u Rudeš jest Noa Skoko, 20-godišnji veznjak koji je protiv Žiline zaigrao u prvoj postavi. Bio mu je to jedini nastup u posljednja tri mjeseca, a u prošloj sezoni u HNL-u je upisao samo deset nastupa. Bio je i blizu posudbe u Slaven Belupo, ali to se na kraju nije realiziralo. 

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