Dvojica hajdukovaca odlaze na posudbu u povratnika u HNL?

Hajduk nastavlja slagati novu momčad za novu sezonu koja je pred vratima, a dvojica hajdukovaca mogla bi uskoro napustiti Split. Prema pisanju Germanijaka, splitski klub razmatra poslati Frana Karačića i Nou Skoko na posudbe, a karijeru bi mogli nastaviti u Rudešu koji se ove sezone vratio u najelitniji rang hrvatskog nogometa.

Karačić je u Hajduk stigao prije godinu dana, a već je prošlo proljeće proveo na posudbi u Osijeku, a trener Garcia nije mu dao priliku u dvije europske utakmice. U prošloj sezoni je u dresu 'bijelih' skupio 28 nastupa u kojima je tri puta zabio gol, uz jednu asistenciju. Ugovor sa Splićanima vrijedi mu još dvije godine, do ljeta 2028. Kao opcija, razmatra se njegov odlazak na posudbu u Rudeš gdje je igrao prije dvije godine. Pregovori s klubom su u tijeku, a uskoro bi se posudba trebala i realizirati.

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugi igrač koji bi mogao preseliti u Rudeš jest Noa Skoko, 20-godišnji veznjak koji je protiv Žiline zaigrao u prvoj postavi. Bio mu je to jedini nastup u posljednja tri mjeseca, a u prošloj sezoni u HNL-u je upisao samo deset nastupa. Bio je i blizu posudbe u Slaven Belupo, ali to se na kraju nije realiziralo.