Dvostruki svjetski prvaci doma su se vratili osramoćeni! Savez ih je poslao na komercijalni let

Rano ispadanje urugvajske reprezentacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva ostavilo je duboke posljedice, kako na sportskom, tako i na institucionalnom planu. Nakon što je porazom od Španjolske potvrđen kraj natjecanja za "La Celeste", Urugvajski nogometni savez (AUF) povukao je drastičan i simboličan potez te otkazao čarter let koji je trebao cijelu delegaciju vratiti u Montevideo. Umjesto trijumfalnog povratka u privatnom zrakoplovu, zvijezde jedne od najponosnijih nogometnih nacija na svijetu morale su se boriti za mjesto u pretincu za prtljagu na redovnim komercijalnim letovima.

Ova odluka, koja se u medijima tumači kao izravna kazna za neuspjeh, znači da se momčad neće vratiti u domovinu kao cjelina. Svaki član ekspedicije morao je organizirati vlastiti povratak, putujući različitim rutama i s različitim presjedanjima. Dok će se neki igrači odmah priključiti svojim klubovima kako bi započeli pripreme za novu sezonu, drugi će se prvo vratiti u Urugvaj kako bi proveli nekoliko dana s obiteljima prije novih sportskih obveza.

Put Urugvaja na Svjetskom prvenstvu završen je porazom od Španjolske 1-0, u tvrdoj utakmici u kojoj momčad Marcela Bielse nije uspjela pronaći rješenje za rani pogodak suparnika. Taj poraz bio je samo posljednji čin u nizu loših predstava koje su započele remijima protiv Saudijske Arabije i debitanata Zelenortskih Otoka.

Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

Urugvaj je tako, kao jedina reprezentacija iz moćne južnoameričke konfederacije Conmebol, ispao u natjecanju s proširenim formatom na 48 momčadi, u kojem se čak 32 plasiraju u nokaut-fazu. Za dvostruke svjetske prvake, ovo je drugi uzastopni Mundijal na kojem ne uspijevaju proći skupinu.

Razočaranje je tim veće jer je Bielsa na raspolaganju imao iznimno talentiranu generaciju. Igrači poput Federica Valverdea iz Real Madrida, Rodriga Bentancura, Manuela Ugartea i Darwina Nuneza trebali su biti jamac za siguran prolazak skupine, no na terenu su djelovali nepovezano i bezidejno. Momčad nije uspjela pretvoriti posjed lopte i pritisak u konkretne prilike i golove, nastavljajući tako niz bez pobjede koji je započeo još u listopadu prošle godine.

Bielsin gorak oproštaj

Neuspjeh je dodatno naglašen izvještajima o rastućim napetostima unutar svlačionice, prvenstveno usmjerenima prema metodama argentinskog stručnjaka Marcela Bielse. Lokalni mediji u Urugvaju izvijestili su da su se kapetani Valverde, Bentancur i Ugarte, zajedno s golmanom Sergijom Rochetom, sastali s izbornikom uoči ključne utakmice sa Španjolskom kako bi izrazili zabrinutost zbog fizičkih zahtjeva na treninzima i taktičkog pristupa. Igrači su navodno smatrali da ih je preveliko opterećenje ostavilo umornima za same utakmice.

Sam Bielsa, poznat po ekscentričnosti i brutalnoj iskrenosti, potvrdio je svoj odlazak s klupe nakon ispadanja. U svom stilu, preuzeo je svu odgovornost za neuspjeh.

Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

​- Urugvajskom nogometu nisam ostavio ništa. Bilo kakav doprinos koji trener može dati u zemlji u kojoj je radio tri godine ne hvata korijenje ako se ne postignu rezultati. Četvrto mjesto u kvalifikacijama nije vrijedilo ništa, treće mjesto na Copa Américi nije vrijedilo ništa, a ovaj nastup očito ne trebam ni opisivati. Ako me pitate po čemu će se pamtiti moj mandat, to je mandat koji nije ostavio ništa iza sebe - rekao je 70-godišnji Argentinac.

Njegov oproštaj obilježen je i napetošću s medijima, kada je bijesno vikao na televizijsku ekipu da započne intervju. Urugvaj sada kreće u potragu za novim izbornikom koji će voditi naciju prema Svjetskom prvenstvu 2030., čiji će jedan od domaćina biti upravo Urugvaj, na stotu godišnjicu prvog Mundijala održanog u Montevideu.