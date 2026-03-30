Džeko odgovorio na prigovore Talijana: Pa oni najbolje znaju kako je na lošim stadionima!

Sarajevo: Konferencija za medije nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice protiv Italije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Osobno, draže mi je igrati na dobrim stadionima, to je veća motivacija za igrača, kada su tribine ispunjene, a teren u fantastičnom stanju, priznao je Džeko koji je odbrusio Talijanima koji se žale na stadion u Zenici

Admiral

Bosna i Italija igraju na ovom stadionu. Ružan je, malen i okružen zgradama s pogledom na teren, pisalo je u tekstu poznatih talijanskih novina Gazzette dello Sport uoči utakmice između Bosne i Hercegovine te Italije. Podsjetimo, ove će dvije reprezentacije tražiti svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. u utakmici doigravanja, koja je na rasporedu u utorak u 20.45 sati.

"Zmajevi" će u Zenici ugostiti četverostrukog svjetskog prvaka, koji baš i nije oduševljen stanjem stadiona Bilino polje. Štoviše, Gazzetta je napisala kako je stadion "ostao u 1980-ima", a Talijanima je odgovorio kapetan te ikona bh. reprezentacije, Edin Džeko (40).

NAJAVIO UTAKMICU Bjegunac Mamić: Bit ću u Zenici, ima da svijetu j****o majku!
NAJAVIO UTAKMICU Izbornik San Marina razljutio je BiH: Italiji će biti lako! Pa oni su jedva nas pobijedili u Zenici...
Jedan novinar podsjetio je Džeku kako su Talijani ugostili BiH na stadionu Empolija, koji je proglašen za jedan od najružnijih u Europi.

- Sami ste si odgovorili. Stadion Empolija, uz dužno poštovanje, nije bolji od Bilinog polja. Osobno, draže mi je igrati na dobrim stadionima, to je veća motivacija za igrača, kada su tribine ispunjene, a teren u fantastičnom stanju - rekao je Džeko, koji je poslao poruku Talijanima...

- Ako je itko naučio igrati na lošim stadionima i terenima, onda su to Talijani! Ovo neće biti ništa novo za njih - zaključio je Džeko.

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!
Bio je to svojevrsni "derbi začelja", a nakon situacije s ozljedom golmana momčadi su odlučile da neće nastaviti dvoboj. Prema dogovoru će se nastaviti od trenutka prekida
Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'
Luka Modrić, ikona hrvatskog nogometa, nije prepoznat u Orlandu! Vozač taksija nije ni slutio da je u njegovom autu sjedila nogometna legenda

