Džeko odgovorio na prigovore Talijana: Pa oni najbolje znaju kako je na lošim stadionima!

Bosna i Italija igraju na ovom stadionu. Ružan je, malen i okružen zgradama s pogledom na teren, pisalo je u tekstu poznatih talijanskih novina Gazzette dello Sport uoči utakmice između Bosne i Hercegovine te Italije. Podsjetimo, ove će dvije reprezentacije tražiti svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. u utakmici doigravanja, koja je na rasporedu u utorak u 20.45 sati.

"Zmajevi" će u Zenici ugostiti četverostrukog svjetskog prvaka, koji baš i nije oduševljen stanjem stadiona Bilino polje. Štoviše, Gazzetta je napisala kako je stadion "ostao u 1980-ima", a Talijanima je odgovorio kapetan te ikona bh. reprezentacije, Edin Džeko (40).

Jedan novinar podsjetio je Džeku kako su Talijani ugostili BiH na stadionu Empolija, koji je proglašen za jedan od najružnijih u Europi.

Sarajevo: Konferencija za medije nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice protiv Italije

- Sami ste si odgovorili. Stadion Empolija, uz dužno poštovanje, nije bolji od Bilinog polja. Osobno, draže mi je igrati na dobrim stadionima, to je veća motivacija za igrača, kada su tribine ispunjene, a teren u fantastičnom stanju - rekao je Džeko, koji je poslao poruku Talijanima...

- Ako je itko naučio igrati na lošim stadionima i terenima, onda su to Talijani! Ovo neće biti ništa novo za njih - zaključio je Džeko.