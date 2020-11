Edwards prvi pick NBA drafta, a sin bivšeg košarkaša Gradine iz Pule izabran na devetom picku!

Zufer Avdija, otac Denija Avdije, igrao je košarku za jugoslavensku reprezentaciju, ali i Gradinu iz Pule. U prvih 10 pickova našla su se dva europska košarkaša, a Hrvata nije bilo na draftu...

<p><strong>Anthony Edwards</strong> (19) noćas je postao prvi pick NBA drafta. Mladog košarkaša sa sveučilišita Georgia izabrali su Minnesota Timbervolvesi, a on će sada s Karlom-Anthonyem Townsom i D'Angelom Russellom činiti veliku trojku u Wolvesima. Riječ je o šuteru koji je u skraćenoj sveučilišnoj sezoni prošle sezone imao prosjek od 19,1 koša i 5,2 skoka u prosjeku. No, Edwards ima i mana, on je lani bio na šutu od tek 40%, dok je za tricu gađao skromnih 29%.</p><p>Zanimljivo, mnogi predviđaju kako Edwards nije odmah spreman dominirati NBA ligom kako se to očekuje od 1. picka NBA drafta, a ovaj je 19-godišnjak prošlih tjedana imao nekoliko 'opasnih' izjava. Prvo je najavio kako bi se više volio oprobati u NFL-u nego u NBA-ju, a glavnu zvijezdu Portlanda Damiana Lillarda verbalno je napao zbog 'lošeg repanja'.</p><p>Kao drugi pick izabran je <strong>James Wiseman</strong> (19), dosadašnji centar sveučilišta Memphis. Njega su izabrali Golden State Warriors, pa bi Wiseman mogao pokriti 'reket' u momčadi u kojoj će i dalje glavni potrošači biti Steph Curry i Klay Thompson. James Wiseman je prošle sezone zbog suspenzije (uhvaćen kako prima novac što je na sveučilištu strogo zabranjeno) odigrao samo tri utakmice (uz prosjek 19,7 koševa, 10,3 skoka i 3 blokade). </p><p>Treći pick je <strong>LaMelo Ball</strong> (19), mlađi brat playmakera Pelicansa Lonza Balla, koji je postao novi razigravač Charlotte Hornetsa. Zanimljivo, LaMelo Ball nije igrao sveučilišnu košarku, ali je košarkašku karijeru već gradio u Litvi (Prienai) i Australiji (Illawara Hawks). LaMelo i Lonzo Ball tako su postala prva braća u povijesti NBA lige koji su izabrani među prvih 5 pickova drafta, Lonza su 2017. godine na drugom picku izabrali Los Angeles Lakersi.</p><p>Chicago Bullsi su na četvrtom picku 'pokupili' <strong>Patricka Williamsa</strong> (19), talentirano krilo s Florida Statea, dok su se Cleveland Cavaliersi na 5. picku odlučili za Isaaca Okora, krilnog igrača nigerijskih korijena sa sveučilišta Auburn. Onyeka Okongwu je na 6. picku otišao u Atlanta Hawks, dok su Detroit Pistonsi na sedmom mjestu 'uhvatili' prvog Europljanina, Francuza Killiana Hayesa.</p><p>New York Knicksi u novu sezonu ulaze jači za impresivnog 22-godišnjaka <strong>Obija Toppina</strong> koji će dominirati pod oba koša, a na 9. picku u Washington Wizardse je otišao Izraelac Deni Avdija, dosadašnji igrač Maccabi Tel Aviva. Njegov otac Zufer dugi je niz godina igrao za Crvenu zvezdu, nastupao i za jugoslavensku reprezentaciju, a u sezoni 1989/90. bio i član Gradine iz Pule.</p><p>U 'Top 10' upao je još <strong>Jalen Smith</strong> kojeg su draftirali Phoenix Sunsi. To možda i nije dobra vijest za <strong>Darija Šarića</strong>. Riječ je o krilnom igraču koji je bio projeciran oko 20. mjesta što je čudilo s obzirom na njegovu statistiku prošle sezone (15,5 poena, 10,5 skokova i 2,4 blokade). Jalen Smith trebao bi zaigrati pod koševima, a tu bi možda mogla patiti minutaža Darija Šarića.</p><p>Hrvatskih košarkaša ove godine nije bilo na NBA draftu (igrač Splita <strong>Darko Bajo</strong> se prijavio pa povukao s drafta), a američki stručnjaci vjeruju kako će se sljedeće godine tu naći (po današnjim projekcijama između 10. i 15. mjesta) <strong>Roko Prkačin</strong>. Podsjetimo, prošle sezone je <strong>Luka Šamanić</strong> od strane San Antonio Spursa izabran kao 19. pick, a tijekom godine skupio je tek tri nastupa uz prosjek od 5,3 koša, 3,3 skoka i dvije asistencije po utakmici.</p><h2>Top 10 pickova NBA drafta</h2>