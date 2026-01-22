Obavijesti

OSTVARILI VELIKE USPJEHE

Emma Mečić i Deni Černi najbolji parasportaši u 2025.

Piše HINA,
Emma Mečić i Deni Černi najbolji parasportaši u 2025.
Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Paraplivačica Emma Mečić i paraatletičar Deni Černi proglašeni su najboljim hrvatskim parasportašima za 2025. u izboru Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO)

Po 29. put Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) priredio je završnu godišnju svečanost - Dan hrvatskog parasporta, s dodjelom nagrada najuspješnijim sportašicama, sportašima, trenerima u protekloj godini te zaslužnim sportskim dužnosnicima, a nagrade su podijeljene u 10 kategorija.

U 2025. godini hrvatski parasportaši su na međunarodnim natjecanjima osvojili 286 medalja - od čega 124 zlatne, 73 srebrne i 89 brončanih. Na svjetskim prvenstvima osvojili smo 20 medalja, na europskim prvenstvima 46 medalja, ukupno 66 medalja u brojnim paraolimpijskim i neparaolimpijskim parasportovima.

- To su rezultati na koje možemo biti ponosni. Iza svake medalje stoje nebrojeni sati treninga, odricanja i upornosti, ali i sustav koji se gradi godinama, korak po korak. Svi ovi uspjesi potvrđuju da hrvatski parasport ima širinu, kontinuitet i kvalitetu - istaknuo je predsjednik HPO-a Ratko Kovačić u svom uvodnom govoru.

Grubišno Polje: Župan Marušić i gradonačelnik Pavičić nagradili svjetskog prvaka u bacanju kugle Denija Černija
Grubišno Polje: Župan Marušić i gradonačelnik Pavičić nagradili svjetskog prvaka u bacanju kugle Denija Černija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Posebno želim istaknuti mlade sportaše. Naime, na Europskim parasportskim igrama mladih osvojili smo 27 medalja, a prošle godine je osvojena i prva hrvatska medalja u povijesti na Svjetskoj Zimskoj univerzijadi u Italiji. To su rezultati koji nam daju dodatnu motivaciju i potvrđuju da budućnost hrvatskog parasporta ide u dobrom smjeru - dodao je naglasivši kako su hrvatski paraolimpijci u završnim pripremama za Zimske paraolimpijske igre Milano-Cortina, koje će početkom ožujka okupiti najbolje parasportaše svijeta u zimskim sportovima.

BRAVO! Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP u paraatletici
Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP u paraatletici

Priznanje za najbolju parasportašicu osvojila je Emma Mečić, koja je na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru osvojila srebrnu medalju na 400 m (S9) slobodno, dok je u muškoj konkurenciji drugu godinu uzastopce slavio Deni Černi, svjetski prvak u bacanju kugle (F33) na SP-u u New Delhiju.

- Velika mi je čast dobiti ovu nagradu, posebno nakon ne baš najboljeg nastupa na paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. Prošla godina je bila intenzivna, željela sam revanš na svjetskom prvenstvu u čemu sam i uspjela osvojivši srebrnu medalju u Singapuru. Ove godine nas očekuje europsko prvenstvo na kojem se, također nadam dobrim rezultatima - kazala je Mečić.

Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici
Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Černi je također, istaknuo kako mu je velika čast i zadovoljstvo primiti ovu nagradu.

- To će mi biti velika motivacija za daljnja natjecanja. Nakon svjetskog zlata, više nemam presinga, sada mogu dodatno uživati u svojim nastupima. Ove godine nas očekuju mitinzi u sklopu Hrvatske paraatletske lige, te Grand Prix mitinzi - kazao je Černi.

Žigmanu priznanje 'Milka Milinković'

Nagradu za najuspješniju parasportsku ekipu dobile su parastolnotenisačice Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić koje su na EP-u švedskom Helsingborgu osvojile zlato u konkurenciji parova (WD10). Bila je to njihova čak šesta europska titula. Prva četiri zlata osvojile su u ekipnoj konkurenciji, a posljednje dvije u parovima.

PROMO Povijesni uspjeh hrvatskih parakarataša na svjetskom prvenstvu u Kairu
Povijesni uspjeh hrvatskih parakarataša na svjetskom prvenstvu u Kairu

Najuspješniji stručni djelatnik je Boris Kljajić, Černijev trener. 

- Ova nagrada je plod dugogodišnjeg rada s Denijem. Zlato osvojeno na SP-u jedan je od naših najvećih rezultata nakon dvije medalje s paraolimpijskih igara. Sada krećemo u projekt Los Angeles - kazao je Kljaić.

Lorena Rinčić (para stolni tenis) je dobitnica priznanja za mladu nadu, a Marin Govorko (boccia) i Sara Marić (paraatletika) za najbolje mlade parasportaše, dok su najuspješniji sportaši u neparaolimpijskim sportovima/disciplinama Domagoj Cvitković (obaranje ruku) i Daniela Topić (parakarate).

Priznanje ‘Milka Milinković‘ dodjeljuje se po osmi put u spomen na našu slavnu paraolimpijku kao priznanje za dugogodišnji rad na razvoju sporta osoba s invaliditetom, a za 2025. godinu posthumno je dobitnik Srećko Žigman.

ODLIČAN REZULTAT Bravo, Emma! Mlada Hrvatica osvojila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu
Bravo, Emma! Mlada Hrvatica osvojila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu

Priznanje za medijsku promociju parasporta dobio je paraatletičar Ivan Katanušić, kao ambasador parasporta za 2025.

Danu hrvatskog parasporta prisustvovali su brojni sportaši i uglednici među kojima i izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Tomislav Paškvalin, izaslanik gradonačelnika Grada Luka Korlaet, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i mnogi drugi.

Dobitnici nagrada:

Najbolja parasportašica: Emma Mečić (paraplivanje)

Najbolji parasportaš: Deni Černi (paraatletika)

Najuspješniji par/ekipa: Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić  (para stolni tenis)

Najuspješniji stručni djelatnik: Boris Kljajić (paraatletika)

Najbolji sportaš u neparaolimpijskim sportovima: Domagoj Cvitković (para obaranje ruku)

Najbolja sportašica u neparaolimpijskim sportovima: Daniela Topić (parakarate)

Priznanje za medijsku promociju parasporta: Ivan Katanušić (ambasador parasporta)

Priznanje "Milka Milinković": Srećko Žigman (posthumno)

Najuspješniji mladi parasportaši: Sara Marić (paraatletika), Marin Govorko (boccia)

Mlada nada parasporta:  Lorena Rinčić (para stolni tenis)

