Emotivna objava Jakirovića: 'Sad kad su se emocije malo slegle, želio bih nešto reći...'

Hull je za vikend u ludoj utakmici finala doigravanja za plasman u Premiership pobijedio Middlesbrough 1-0. Hrvatski trener Sergej Jakirović (49) još je pod dojmom veličanstvenog uspjeha svoje momčadi, a sad se i obratio navijačima Hulla u emotivnoj objavi na Instagramu.

"Dragi tigrovi,

Sad kad su se emocije malo slegle, želio bih podijeliti nekoliko riječi koje zaista dolaze iz srca.

Svi vrlo dobro znate u kakvoj smo situaciji stigli u Istočni Yorkshire, kao i kakva su očekivanja bila pred nama. Nismo tražili pozornost niti ulogu favorita u borbi za Premier ligu. No od prvoga dana disali smo kao jedno, a sa svakom novom pobjedom naš duh i vjera postajali su sve snažniji.

Kao trener ostvario sam mnoge velike pobjede, ali ono što se dogodilo na Wembleyu u subotu, kao i jučer tijekom parade ulicama Hulla, nešto je što će zauvijek imati posebno mjesto u našim uspomenama.

Tijekom finala, s moje lijeve strane stajali ste vi, nevjerojatna vojska navijača koja nas je gurala naprijed od prvog kola. Na tribinama su bili moja obitelj i bliski prijatelji. Podići trofej u takvoj atmosferi i spustiti zastor na ovu nezaboravnu godinu bilo je zaista nešto posebno.

Za kraj, još jednom neću obećavati čuda, ali jedno vam mogu obećati:

Nastavit ćemo se usuđivati sanjati".

Za ovaj povijesni uspjeh i ulazak u najelitniji rang engleskog nogometa 'tigrovi' će dobiti približno 250 milijuna eura.