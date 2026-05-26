Emotivna objava Jakirovića: 'Sad kad su se emocije malo slegle, želio bih nešto reći...'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: instagram

Kao trener ostvario sam mnoge velike pobjede, ali ono što se dogodilo na Wembleyu, kao i jučer tijekom parade ulicama Hulla, nešto je što će zauvijek imati posebno mjesto u našim uspomenama, poručio je Jakirović

Hull je za vikend u ludoj utakmici finala doigravanja za plasman u Premiership pobijedio Middlesbrough 1-0. Hrvatski trener Sergej Jakirović (49) još je pod dojmom veličanstvenog uspjeha svoje momčadi, a sad se i obratio navijačima Hulla u emotivnoj objavi na Instagramu.

"Dragi tigrovi,

Sad kad su se emocije malo slegle, želio bih podijeliti nekoliko riječi koje zaista dolaze iz srca.

Svi vrlo dobro znate u kakvoj smo situaciji stigli u Istočni Yorkshire, kao i kakva su očekivanja bila pred nama. Nismo tražili pozornost niti ulogu favorita u borbi za Premier ligu. No od prvoga dana disali smo kao jedno, a sa svakom novom pobjedom naš duh i vjera postajali su sve snažniji.

Kao trener ostvario sam mnoge velike pobjede, ali ono što se dogodilo na Wembleyu u subotu, kao i jučer tijekom parade ulicama Hulla, nešto je što će zauvijek imati posebno mjesto u našim uspomenama.

Tijekom finala, s moje lijeve strane stajali ste vi, nevjerojatna vojska navijača koja nas je gurala naprijed od prvog kola. Na tribinama su bili moja obitelj i bliski prijatelji. Podići trofej u takvoj atmosferi i spustiti zastor na ovu nezaboravnu godinu bilo je zaista nešto posebno.

Za kraj, još jednom neću obećavati čuda, ali jedno vam mogu obećati:

Nastavit ćemo se usuđivati sanjati".

Za ovaj povijesni uspjeh i ulazak u najelitniji rang engleskog nogometa 'tigrovi' će dobiti približno 250 milijuna eura.

'Modri' se sjetili bivšeg trenera: Čestitali Jakiroviću na pobjedi
Veliki projekt turskog mogula: Bravo dečki, sad ćemo svi skupa otići na maturalac u Las Vegas!
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže
Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...
Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...

Golman Kopenhagena Dominik Kotarski (26) je poznat i po brojnim tetovažama, a od ožujka 2025. ove godine jednu ima i na vratu

