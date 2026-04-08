Emotivni trenutak Kovačevića i Zekića: 'Bio je jedan od rijetkih koji me zvao kad je bilo najteže'

Nije lako dolaziti na svaku utakmicu kao favorit, posebno dok zabijamo ovoliko golova, poručio je trener Dinama, Mario Kovačević, nakon što je Dinamo izborio finale Hrvatskog kupa pobjedom od 5-3 protiv Gorice. 'Modri' su primili gol već u trećoj minuti, a unatoč rezultatu, prvi su put poveli tek u 59. minuti kad je Beljo zabio za 3-2.

Kovačević je odao priznanje Gorici te istaknuo sjajne kontranapade Carevićeve momčadi.

- Vidjeli ste da je zanimljivo kad igramo naš nogomet. Gorica je pokazala kvalitetu u prvom poluvremenu, iskoristila je naša greške i sve zakomplicirala. Ali dva puta smo se vraćali, okrenuli smo situaciju Beljinim golom i onda nam je bilo puno lakše zbog naše kvalitete. Moram stvarno čestitati Gorici, jako su dobra momčad - rekao je Kovačević za MaxSport.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo nije izgledao najbolje u prvih pola sata utakmice, ali onda je "stroj proradio".

- Nije lako dolaziti na svaku utakmicu kao favorit, posebno dok zabijamo ovoliko golova. Svi očekuju da ćemo do poluvremena imati dva ili tri gola razlike. Nije to lako. Gorica je imala odlične kontre, zabila nam je dva gola iz dvije opasne situacije - poručio je Kovačević.

Istaknuo se dvostruki strijelac Miha Zajc.

- Imamo stvarno dobru momčad, predivno je (Zajc, op. a.) kombinirao s Beljom kod drugog gola. Bio sam presretan nakon njegovog prodora kod gola za 4-2. Trenutačno su dvije najkvalitetnije momčadi u finalu, i Hajduk, da ne bude...

Zatim je stručni komentator i iskusni hrvatski trener Zoran Zekić čestitao Kovačeviću na sjajnom nogometu i mandatu na klupi Dinama. Zekić je istaknuo kako je Kovačević doživio puno kritika i komentara, ali kako je njegov rad s potpuno novom momčadi došao na naplatu.

- Volim nogomet, pokušavam igrati dobro u svakom klubu. To nije lagano ni slučajno. Samo trebamo nastaviti skromno dalje s radom. Imamo još puno utakmica. Imam osjećaj da je najljepši period pred nama - rekao je Kovačević pa nastavio...

- Zoran me podržavao kada mi je bilo najteže, dok sam bio bolestan, bio je jedan od rijetkih trenera koji su me zvali. Upravo sam Zorana najviše cijenio iz naše generacije trenera