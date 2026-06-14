Obavijesti

Sport

Komentari 0
VREMENSKA DRAMA U KANSASU

Engleska bježi od tornada uoči prve utakmice SP-a s Hrvatskom

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Engleska bježi od tornada uoči prve utakmice SP-a s Hrvatskom
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Engleski kamp u Kansas Cityju pogodilo je upozorenje na tornado u subotu navečer, a cijela delegacija primila je hitne poruke Nacionalne meteorološke službe s uputama da se sklone u zatvorene prostore

Admiral

Thomas Tuchel i njegova momčad stigli su u Kansas City u subotu u podne i odmah odradili trening na Victory Fieldu pred oko 700 navijača.

24SATA U SAD-U USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački!
USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački!

No, rano navečer situacija se dramatično promijenila, tisuće ljudi u okrugu, uključujući cijelu englesku delegaciju, primile su hitno upozorenje na telefone s porukom da se sklone zbog razornih vjetrova od 130 km/h i opasnosti od tornada.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Canada National Team vs Bosnia and Herzegovina National Team. FIFA World Cup 2026 Group B match.
25
Foto: instagram

- Kritično. Upozorenje na neposrednu prijetnju. Sklonite se u čvrstu zgradu, dalje od prozora. Leteći krhotine mogu biti smrtonosne glasila je poruka Nacionalne meteorološke službe.

Englezi su poslušali upute i ostali zatvoreni u hotelu u Prairie Villageu.

MORA 'EKSPLODIRATI' NA SP-U Ovaj igrač je Dalićev tajni adut za Engleze! Sad je njegov red da preuzme štafetu 'vatrenih'...
Ovaj igrač je Dalićev tajni adut za Engleze! Sad je njegov red da preuzme štafetu 'vatrenih'...

Ubrzo je upozorenje nadograđeno na 'Upozorenje na tornado' za okrug Johnson u Kansasu, gdje boravi engleska reprezentacija, a tornado je kasnije stvarno prijavljen u Missouriju, srećom izvan samog Kansas Cityja.

FIFA World Cup 2026 - England Training
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Snažni vjetrovi i kiša koji su prošli kroz grad uzrokovali su nestanak struje za mnoge stanovnike, a FIFA-in navijački festival zatvoren je iz sigurnosnih razloga.

SVE NA JEDNOM MJESTU SP UŽIVO Zaspali ste? Maroko je umalo šokirao Brazil, evo što je sve bilo noćas i tko danas igra!
SP UŽIVO Zaspali ste? Maroko je umalo šokirao Brazil, evo što je sve bilo noćas i tko danas igra!

Engleski hotel i trening centar nisu bili pogođeni najgorim uvjetima, a Engleska planira normalno trenirati u nedjelju. Prva utakmica Svjetskog prvenstva čeka ih u utorak u Dallasu, a protivnik je Hrvatska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026