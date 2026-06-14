Engleska bježi od tornada uoči prve utakmice SP-a s Hrvatskom

Thomas Tuchel i njegova momčad stigli su u Kansas City u subotu u podne i odmah odradili trening na Victory Fieldu pred oko 700 navijača.

No, rano navečer situacija se dramatično promijenila, tisuće ljudi u okrugu, uključujući cijelu englesku delegaciju, primile su hitno upozorenje na telefone s porukom da se sklone zbog razornih vjetrova od 130 km/h i opasnosti od tornada.

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- Kritično. Upozorenje na neposrednu prijetnju. Sklonite se u čvrstu zgradu, dalje od prozora. Leteći krhotine mogu biti smrtonosne glasila je poruka Nacionalne meteorološke službe.



Englezi su poslušali upute i ostali zatvoreni u hotelu u Prairie Villageu.

Ubrzo je upozorenje nadograđeno na 'Upozorenje na tornado' za okrug Johnson u Kansasu, gdje boravi engleska reprezentacija, a tornado je kasnije stvarno prijavljen u Missouriju, srećom izvan samog Kansas Cityja.

Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Snažni vjetrovi i kiša koji su prošli kroz grad uzrokovali su nestanak struje za mnoge stanovnike, a FIFA-in navijački festival zatvoren je iz sigurnosnih razloga.

Engleski hotel i trening centar nisu bili pogođeni najgorim uvjetima, a Engleska planira normalno trenirati u nedjelju. Prva utakmica Svjetskog prvenstva čeka ih u utorak u Dallasu, a protivnik je Hrvatska.



