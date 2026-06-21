Engleska je pobjedom 4-2 protiv Hrvatske u Dallasu otvorila Svjetsko prvenstvo 2026, a izbornik Thomas Tuchel nakon utakmice nagradio je igrače dopustivši im druženje s obiteljima
Engleski igrači dobili nagradu nakon pobjede nad 'vatrenima'
Engleska je pobjedom 4-2 protiv Hrvatske u Dallasu uspješno otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. Nakon teškog prvog poluvremena, Englezi su u nastavku pokazali dominantnu igru i osigurali tri boda za start natjecanja.
Pobjeda je momčad Thomasa Tuchela stavila u dobru poziciju, a igračima Engleske donijela je i više od tri boda, već i nešto što je Tuchel obećao već na početku svog mandata.
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Njemački stručnjak od preuzimanja klupe radi na opuštenijoj atmosferi u svlačionici, pa je umjesto strogih ograničenja igračima potvrdio da će tijekom prvenstva moći provoditi vrijeme s obiteljima.
Igrači su se kratko susreli s najmilijima na stadionu odmah nakon medijskih obveza, a obitelji će smjeti nekoliko puta posjetiti i trening bazu reprezentacije u Missouriju.
Emotivni trenuci viđeni su već nakon zadnjeg sučevog zvižduka. Harry Kane proslavio je pobjedu sa suprugom Katie Goodland, Bellingham je vrijeme proveo s partnericom Ashlyn Castro, a vratar Jordan Pickford slavio je sa suprugom Megan.
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Igrači će priliku za druženje s obiteljima imati i nakon preostalih utakmica skupine, protiv Gane i Paname.
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