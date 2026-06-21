Voditeljica se pokajala: Napala belgijsku zvijezdu koja odlazi sa SP-a jer ide na rođenje djeteta

Rasprava o tome treba li sportaš birati između velikog natjecanja i rođenja djeteta ponovno je podijelila javnost, ovaj put zbog jedne TV emisije u Francuskoj.

Tijekom rasprave u emisiji L'Équipe de Choc novinarka France Pierron dovela je u pitanje mogućnost da Jeremy Doku (24), krilo belgijske reprezentacije, napusti Svjetsko prvenstvo zbog poroda supruge.

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- Ne možete propustiti Svjetsko prvenstvo. Zar ćete sada propustiti utakmicu da biste prerezali pupčanu vrpcu? Stotine nogometaša bi ubile da su na vašem mjestu, a vi ćete sve to napustiti kako biste svjedočili rođenju svog djeteta - izjavila je, dodavši kako je porod 'odvratan trenutak u kojem je otac beskoristan i ima ulogu statista'.

🚨👶 Jérémy Doku could temporarily leave Belgium's World Cup camp to be present for the birth of his son, and the debate has exploded across Europe. 🇧🇪



French journalist France Pierron didn't hold back:



🗣️ Pierron: "Are you seriously telling me these players have sacrificed… pic.twitter.com/OLAQzJEtQM — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 21, 2026

- Zar primalja to ne zna učiniti? Izgubit ćete 10 sati, iscrpit ćete se i bit ćete potpuno ispražnjeni za svoje Svjetsko prvenstvo - dodala je.

Njezini stavovi izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ih nazvali zastarjelima. Pierron se potom oglasila na X-u i uputila djelomičnu ispriku.

- Izrazila sam osobno mišljenje u okviru rasprave. Razumijem da su neki od vas možda bili šokirani ili povrijeđeni i zbog toga mi je žao. Namjera mi nikada nije bila umanjiti ulogu očeva uz njihovu partnericu i dijete - napisala je.

Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans « l’Equipe de Choc », au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions.



J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire.



1/3 — ⭐France⭐ Pierron (@francepierron) June 20, 2026

Još tijekom emisije suprotstavio joj se bivši boksač Brahim Asloum porukom da je 'dijete tvoj cijeli život', na što mu je Pierron uzvratila kako će 'dijete uvijek biti tu'.

Doku je još prije početka turnira objasnio svoj stav.

- To mi je prvo dijete i svakako bih volio biti ondje. Nitko ne želi propustiti rođenje svog prvog djeteta. No, znam da nogomet sa sobom nosi puno drugih stvari i da savez podržava svoje igrače - zaključio je belgijski reprezentativac, koji će zbog bolesti propustiti večerašnju drugu utakmicu Belgije protiv Irana.