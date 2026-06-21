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SKANDAL U TV STUDIJU

Voditeljica se pokajala: Napala belgijsku zvijezdu koja odlazi sa SP-a jer ide na rođenje djeteta

Piše Bruno Lukas,
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Voditeljica se pokajala: Napala belgijsku zvijezdu koja odlazi sa SP-a jer ide na rođenje djeteta
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Francuska novinarka France Pierron oštro je kritizirala belgijskog reprezentativca Jeremyja Dokua jer razmatra napuštanje Svjetskog prvenstva radi rođenja prvog djeteta. Njezini komentari izazvali su buru na društvenim mrežama, nakon čega se djelomično ispričala.

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Rasprava o tome treba li sportaš birati između velikog natjecanja i rođenja djeteta ponovno je podijelila javnost, ovaj put zbog jedne TV emisije u Francuskoj.

Tijekom rasprave u emisiji L'Équipe de Choc novinarka France Pierron dovela je u pitanje mogućnost da Jeremy Doku (24), krilo belgijske reprezentacije, napusti Svjetsko prvenstvo zbog poroda supruge.

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- Ne možete propustiti Svjetsko prvenstvo. Zar ćete sada propustiti utakmicu da biste prerezali pupčanu vrpcu? Stotine nogometaša bi ubile da su na vašem mjestu, a vi ćete sve to napustiti kako biste svjedočili rođenju svog djeteta - izjavila je, dodavši kako je porod 'odvratan trenutak u kojem je otac beskoristan i ima ulogu statista'.

- Zar primalja to ne zna učiniti? Izgubit ćete 10 sati, iscrpit ćete se i bit ćete potpuno ispražnjeni za svoje Svjetsko prvenstvo - dodala je.

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Njezini stavovi izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ih nazvali zastarjelima. Pierron se potom oglasila na X-u i uputila djelomičnu ispriku.

- Izrazila sam osobno mišljenje u okviru rasprave. Razumijem da su neki od vas možda bili šokirani ili povrijeđeni i zbog toga mi je žao. Namjera mi nikada nije bila umanjiti ulogu očeva uz njihovu partnericu i dijete - napisala je.

Još tijekom emisije suprotstavio joj se bivši boksač Brahim Asloum porukom da je 'dijete tvoj cijeli život', na što mu je Pierron uzvratila kako će 'dijete uvijek biti tu'.

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Doku je još prije početka turnira objasnio svoj stav.

- To mi je prvo dijete i svakako bih volio biti ondje. Nitko ne želi propustiti rođenje svog prvog djeteta. No, znam da nogomet sa sobom nosi puno drugih stvari i da savez podržava svoje igrače - zaključio je belgijski reprezentativac, koji će zbog bolesti propustiti večerašnju drugu utakmicu Belgije protiv Irana.

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