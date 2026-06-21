Izbornik Urugvaja Marcelo Bielsa oštro je kritizirao Fifinu odluku o obaveznim pauzama za hidrataciju u svakom poluvremenu utakmica na Svjetskom prvenstvu
Izbornik Urugvaja oštro: Pauze za osvježenje ne donose ništa, a oduzimaju puno igri koju volim
Marcelo Bielsa (70) rijetko prešućuje svoje mišljenje, a ovaj put na meti se našlo jedno od najvećih Fifinih pravila na ovogodišnjem prvenstvu.
Fifa je zbog visokih temperatura u gradovima domaćinima u SAD-u, Kanadi i Meksiku uvela trominutne pauze za hidrataciju u svakom poluvremenu, a pravilo vrijedi na svim utakmicama bez obzira na stvarne vremenske uvjete.
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Odluka je podijelila mišljenja igrača i trenera. Kritičari kažu da pauze u praksi dijele utakmicu na četiri dijela i televizijskim postajama omogućuju reklamne pauze dulje od dvije minute, što mnoge nogometne puriste smeta.
Izbornik Urugvaja je svoje mišljenje jasno izrazio.
- Igranje četiri manja dijela umjesto dva poluvremena mijenja koncepciju onoga što je kulturno izgrađeno i prepoznatljivo za interpretaciju nogometa - rekao je Bielsa.
- Ova promjena ne dodaje ništa, a oduzima puno. Reći ću samo da je prije ove odluke nogomet imao jednu karakteristiku, a sada ima drugu. Ljudi se zaljubljuju u igru zbog njezinih karakteristika - dodao je, naglašavajući pritom da tehnologiju poput VAR-a i dalje cijeni jer ona nudi nove mogućnosti.
Bielsine riječi posebno odjekuju jer dolaze od trenera koji se godinama smatra jednim od najvećih nogometnih idealista, a čiji se utjecaj prepoznaje kod trenera poput Pepa Guardiole, Mauricija Pochettina i Diega Simeonea. Nije jedini kojem nova praksa smeta, i dio igrača i navijača tijekom prvih dana prvenstva izrazio je nezadovoljstvo učestalim prekidima.
Rasprava o pauzama za hidrataciju i dalje će pratiti prvenstvo, dok mnogi u nogometnom svijetu tvrde da je Bielsa samo naglas izgovorio ono što mnogi misle.
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