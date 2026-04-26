Engleski mediji: Kovačić je igrao sjajno, bio je najbolji na terenu

Vratio se Mateo Kovačić i odmah pokazao kakva je klasa. Nakon dugog izbivanja zbog ozljede Ahilove tetive (nije ga bilo 11 mjeseci), zaigrao je od prve minute u polufinalu FA Kupa gdje je City pobijedio Sunderland. "Građani" su u 79. primili gol i bili na rubu ispadanja, ali onda su Doku I Gonzalez u pet minuta preokrenuli susret. Engleski mediji pohvalili su igru Kovačića i zaključili da je City bez njega bio dosta lošija momčad.

"U pas-igri je krasno pronalazio prazan prostor. Njegov trk umalo je doveo do pogotka, a zamijenjen je kako bi mu se regulirala minutaža nakon povratka na terene", napisao je Manchester Evening News uz ocjenu sedam.

"Ovo mu je bila druga utakmica nakon povratka poslije operacije Ahilove tetive u drugoj polovici 2025. i itekako se istaknuo. Pucao je s distance, gradio igru i prolazio pokraj braniča, ali i hrabro ulazio u duele. Kakva predstava! Možda je čak i nezasluženo zamijenjen?", napisao je specijalazirani x-profil za City, City Xtra.

Osim lokalnih i specijaliziranih medija i oni poznatiji nahvalili su igru hrvatskog veznjaka koji će zasigurno pomoći Cityju u lovu na novi naslov prvaka.

"Često je baš on u Cityjevoj momčadi izgledao kao najizgledniji kandidat za probijanje suparničkih linija, bilo snažnim i eksplozivnim driblinzima ili prodornim dugim dodavanjima. Impresivna partija, pogotovo kad se uzme u obzir da mu je to bio prvi start u klupskom nogometu ove sezone", napisao je Sports Ilustrated.

"Hrvatski vezni igrač bio je najbolji pojedinac Manchester Cityja, barem dok je bio na terenu. Bio je prava prijetnja u ofenzivi i dobar na lopti kada se to od njega tražilo", javio se One Football.

Odliča vijest za City, ali i za Zlatka Dalića jer je Kovačić jedan od ključnih igrača Hrvatske. Do kraja sezone skupljat će minutažu i graditi formu te se svi u Hrvatskoj nadaju da će biti na dobroj razini na Svjetskom prvenstvu.