Obavijesti

Sport

Komentari 0
VRATIO SE SA STILOM

Engleski mediji: Kovačić je igrao sjajno, bio je najbolji na terenu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Mateo Kovačić se vratio na teren i odmah briljirao! City pobijedio Sunderland u polufinalu FA Kupa, a Kovačić pokazao klasu nakon 11 mjeseci izbivanja zbog ozljede

Vratio se Mateo Kovačić i odmah pokazao kakva je klasa. Nakon dugog izbivanja zbog ozljede Ahilove tetive (nije ga bilo 11 mjeseci), zaigrao je od prve minute u polufinalu FA Kupa gdje je City pobijedio Sunderland. "Građani" su u 79. primili gol i bili na rubu ispadanja, ali onda su Doku I Gonzalez u pet minuta preokrenuli susret. Engleski mediji pohvalili su igru Kovačića i zaključili da je City bez njega bio dosta lošija momčad.

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
"U pas-igri je krasno pronalazio prazan prostor. Njegov trk umalo je doveo do pogotka, a zamijenjen je kako bi mu se regulirala minutaža nakon povratka na terene", napisao je Manchester Evening News uz ocjenu sedam.

"Ovo mu je bila druga utakmica nakon povratka poslije operacije Ahilove tetive u drugoj polovici 2025. i itekako se istaknuo. Pucao je s distance, gradio igru i prolazio pokraj braniča, ali i hrabro ulazio u duele. Kakva predstava! Možda je čak i nezasluženo zamijenjen?", napisao je specijalazirani x-profil za City, City Xtra.

Osim lokalnih i specijaliziranih medija i oni poznatiji nahvalili su igru hrvatskog veznjaka koji će zasigurno pomoći Cityju u lovu na novi naslov prvaka.

"Često je baš on u Cityjevoj momčadi izgledao kao najizgledniji kandidat za probijanje suparničkih linija, bilo snažnim i eksplozivnim driblinzima ili prodornim dugim dodavanjima. Impresivna partija, pogotovo kad se uzme u obzir da mu je to bio prvi start u klupskom nogometu ove sezone", napisao je Sports Ilustrated.

NAKON SKORO GODINU DANA Navijači Cityja slave povratak Kovačića: 'Naš najbolji igrač'
Navijači Cityja slave povratak Kovačića: 'Naš najbolji igrač'
PREMIER LIGA VIDEO Arsenal se vratio na vrh Premier lige golčinom Ezea!
VIDEO Arsenal se vratio na vrh Premier lige golčinom Ezea!

"Hrvatski vezni igrač bio je najbolji pojedinac Manchester Cityja, barem dok je bio na terenu. Bio je prava prijetnja u ofenzivi i dobar na lopti kada se to od njega tražilo", javio se One Football.

Odliča vijest za City, ali i za Zlatka Dalića jer je Kovačić jedan od ključnih igrača Hrvatske. Do kraja sezone skupljat će minutažu i graditi formu te se svi u Hrvatskoj nadaju da će biti na dobroj razini na Svjetskom prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'
EKSKLUZIVNO: GORAN RAČKI

Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'

Ivica je super, ali s obzirom na okolnosti... Zahvalili smo se i ocu i sestri Filipa Zubčića. Ako žele, mogu nastaviti raditi s Filipom volonterski. Pavlek? Govorio je da novca nema i da štedimo, kaže Goran Rački
FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026