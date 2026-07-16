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Engleski mediji: Poznata je sudbina Tuchela nakon debakla

Piše Domagoj Vugrinović,
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Engleski mediji: Poznata je sudbina Tuchela nakon debakla
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Poraz je pokrenuo lavinu kritika na račun Tuchela. Engleski mediji i navijači posebno su mu zamjerili odluku da nakon vodstva povuče momčad i prepusti inicijativu Argentini

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Thomas Tuchel ostat će izbornik Engleske unatoč bolnom ispadanju u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Engleski nogometni savez ne razmatra njegovu smjenu, a njemački stručnjak trebao bi voditi reprezentaciju i na Europskom prvenstvu 2028., kojem će Engleska biti jedan od domaćina.

Engleska je u polufinalu izgubila od Argentine 2-1, iako je sve do same završnice imala vodstvo. Anthony Gordon zabio je za 1-0 u 55. minuti, ali Argentina je u završnici napravila veliki preokret. Enzo Fernández izjednačio je u 85. minuti, a Lautaro Martínez u 92. pogodio za pobjedu i plasman u finale. Oba gola namjestio je Lionel Messi.

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Poraz je pokrenuo lavinu kritika na račun Tuchela. Engleski mediji i navijači posebno su mu zamjerili odluku da nakon vodstva povuče momčad i prepusti inicijativu Argentini. U završnici se Engleska našla pod velikim pritiskom, a nakon argentinskog preokreta pojavile su se i špekulacije da bi njemački stručnjak mogao ostati bez posla.

Ipak, prema informacijama BBC-ja i Daily Maila, FA i dalje vjeruje Tuchelu i ne planira povlačiti poteze nakon jednog bolnog poraza. Tuchel je početkom godine potpisao dvogodišnje produljenje ugovora, a očekuje se da će voditi Englesku na domaćem Euru 2028., koji će organizirati Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska.

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Foto: Paul Childs/REUTERS

- Nastavljamo s ugovorom do domaćeg Eura. Radujem se tome iako je trenutno teško gledati tako daleko unaprijed. Naravno, to je polufinale; mnoge velike nogometne nacije ispadaju prije polufinala, tako da je to postignuće. Nitko to trenutno ne želi čuti; ni ja jer od sebe tražimo najviše. To je jednostavno priroda natjecateljskog duha - rekao je Tuchel nakon poraza.

Njemački stručnjak priznao je da je Engleska nakon vodstva postala previše pasivna.

- Razočarani smo, a bili smo tako blizu. Postali smo previše pasivni nakon što smo poveli. Skroz smo se povukli, dopuštali smo previše ubačaja i prilika Argentincima. Naravno da smo htjeli zabiti i drugi pogodak, ali nisam imao osjećaj da će nam ofenzivne promjene pomoći. Ostali smo u formaciji 4-4-2, ali igrali smo pasivno. Ništa nismo promijenili u formaciji, ali sama se utakmica promijenila - rekao je Tuchel.

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Dodao je da pred Engleskom ostaje još utakmica za treće mjesto, a zatim novi ciklus prema Europskom prvenstvu.

- Pred nama je još utakmica za treće mjesto. Nakon toga nastavljamo raditi prema Europskom prvenstvu kojem se veselim - poručio je.

Podršku Tuchelu dao je i izvršni direktor FA-a Mark Bullingham, koji je istaknuo da su igrači, izbornik i stručni stožer dali sve tijekom turnira.

- Teško je prihvatiti da smo bili tako blizu. Igrači i Thomas dali su apsolutno sve, baš kao i cijeli stručni stožer tijekom prvenstva. Želim zahvaliti svima, kao i našim sjajnim navijačima koji su nas bodrili u SAD-u i kod kuće. Svi smo razočarani što nismo otišli korak dalje - poručio je Bullingham.

Englesku sada očekuje utakmica za treće mjesto protiv Francuske, koja se igra u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu u Miamiju.

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