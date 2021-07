Italija je postala prvak Europe nakon drame penala protiv Engleza na Wembleyju.

Englezi su imali vjetar u leđa jer su se na tribinama nalazile tisuće njihovih navijača, no naposljetku - nije im pomoglo. I sam Rio Ferdinand rekao je da na Wembleyju nije nikada vidio ovakvu atmosferu, no isto tako su se Englezi naposljetku okrenuli protiv svojih igrača te im upućivali gnjusne, rasističke ispade.

Među onima koji su bili uvjereni u pobjedu momčadi s Otoka bio je i navijač koji je još prije utakmice istetovirao pobjednički pehar s famoznom "It's coming home".

Iako je nevjerojatno da navijači mogu činiti ovakve poteze, čini se kako nekima, kao i ovome, to uopće puno ne smeta.

- Nisam uopće razmišljao o tetovaži, samo sam želio da Engleska pobijedi - rekao je Lewis Holden pa dodao kako je bio utučen pobjedom Talijana, prenosi engleski SkySports.

- Svi smo zašutjeli, bilo je užasno, a onda su me podsjetili na tetovažu. Ma neću je skinuti. Ljudi mi govore da bi ju trebao prekriti, ali neću. Možda bih samo mogao promijeniti godinu s 2020. na 2024. Ili bih mogao staviti Engleska - pobjednik polufinala. Moja obitelj misli da je presmiješno. Puno talijanskih navijača poslalo mi je poruku, ali samo sam se nasmijao na to. Bila je to dobra zafrkancija.

Da... Dobra zafrkancija!