Engleski prvoligaš krenuo je po Vuškovića! Ovo su detalji posla

Navijači Tottenhama vide Vuškovića kao budućeg stupa obrane i igrača čija će vrijednost doseći znatno veće iznose. S druge strane, Brighton je poznat po svojoj poslovnoj politici pronalaženja mladih talenata
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Poznati nogometni insajder David Ornstein izazvao je buru objavom o interesu Brightona za mladog hrvatskog braniča Luku Vuškovića (19). Iako vijest o transferu sama po sebi ne bi bila iznenađenje, ponuđeni iznos od 30 milijuna funti izazvao je lavinu podsmjeha i nevjerice među navijačima Tottenhama, kluba za koji Vušković trenutno igra.
U svojoj ekskluzivnoj objavi, Ornstein, novinar cijenjenog portala The Athletic, naveo je kako je Brighton poslao službenu ponudu tešku 30 milijuna funti za 19-godišnjeg stopera. Vušković, koji slovi za jednog od najtraženijih mladih braniča u Europi, navodno je sklon prelasku u Brighton, smatrajući da je to najbolji korak za njegov daljnji razvoj.
Ključnu ulogu u tome igra i povjerenje koje ima u menadžera Fabiana Hürzelera. Navijači Tottenhama smatraju tu ponudu toliko niskom da je postala predmet sprdnje. Podsjetimo, Vušković je prošlu sezonu proveo na posudbi u HSV-u, a u 28 utakmica zabio je šest golova, a prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura.
Reakcija navijača Tottenhama bila je brza i brutalna. Velika većina smatrala je ponudu od 30 milijuna funti toliko niskom da je postala predmet sprdnje. Komentari poput "30 milijuna za najvećeg obrambenog talenta na svijetu? Dajte, molim vas" i "Vjerojatno nedostaje jedna nula na kraju" preplavili su objavu. Drugi su bili još direktniji, poručivši Brightonu: "Učetverostručite iznos, pa možemo razgovarati".
Navijači Tottenhama vide Vuškovića kao budućeg stupa obrane i igrača čija će vrijednost doseći znatno veće iznose. S druge strane, Brighton je poznat po svojoj poslovnoj politici pronalaženja mladih talenata po relativno niskim cijenama i njihovoj kasnijoj prodaji za ogroman profit.
🚨 EXCL: Brighton & Hove Albion make £30m offer to sign Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur. 19yo #THFC talent among Europe’s most coveted players but Croatia defender favours #BHAFC as best step for development + mutual trust with Hurzeler @TheAthleticFC https://t.co/AYdko97Kq9— David Ornstein (@David_Ornstein) June 12, 2026
(*uz korištenje AI-ja)
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