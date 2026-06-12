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HRVAT JE ZAINTERESIRAN

Engleski prvoligaš krenuo je po Vuškovića! Ovo su detalji posla

Piše Luka Tunjić,
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Engleski prvoligaš krenuo je po Vuškovića! Ovo su detalji posla
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Navijači Tottenhama vide Vuškovića kao budućeg stupa obrane i igrača čija će vrijednost doseći znatno veće iznose. S druge strane, Brighton je poznat po svojoj poslovnoj politici pronalaženja mladih talenata

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Poznati nogometni insajder David Ornstein izazvao je buru  objavom o interesu Brightona za mladog hrvatskog braniča Luku Vuškovića (19). Iako vijest o transferu sama po sebi ne bi bila iznenađenje, ponuđeni iznos od 30 milijuna funti izazvao je lavinu podsmjeha i nevjerice među navijačima Tottenhama, kluba za koji Vušković trenutno igra.

U svojoj ekskluzivnoj objavi, Ornstein, novinar cijenjenog portala The Athletic, naveo je kako je Brighton poslao službenu ponudu tešku 30 milijuna funti za 19-godišnjeg stopera. Vušković, koji slovi za jednog od najtraženijih mladih braniča u Europi, navodno je sklon prelasku u Brighton, smatrajući da je to najbolji korak za njegov daljnji razvoj.

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ključnu ulogu u tome igra i povjerenje koje ima u menadžera Fabiana Hürzelera. Navijači Tottenhama smatraju tu ponudu toliko niskom da je postala predmet sprdnje. Podsjetimo, Vušković je prošlu sezonu proveo na posudbi u HSV-u, a u 28 utakmica zabio je šest golova, a prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura.

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Reakcija navijača Tottenhama bila je brza i brutalna. Velika većina smatrala je ponudu od 30 milijuna funti toliko niskom da je postala predmet sprdnje. Komentari poput "30 milijuna za najvećeg obrambenog talenta na svijetu? Dajte, molim vas" i "Vjerojatno nedostaje jedna nula na kraju" preplavili su objavu. Drugi su bili još direktniji, poručivši Brightonu: "Učetverostručite iznos, pa možemo razgovarati".

Navijači Tottenhama vide Vuškovića kao budućeg stupa obrane i igrača čija će vrijednost doseći znatno veće iznose. S druge strane, Brighton je poznat po svojoj poslovnoj politici pronalaženja mladih talenata po relativno niskim cijenama i njihovoj kasnijoj prodaji za ogroman profit. 

(*uz korištenje AI-ja)

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