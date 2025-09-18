Ercegu derbi Hajduk - Dinamo, Bebek i Zebec u VAR sobi

Poljudski derbi Hajduka i Dinama u subotu od 17 sati sudit će Mateo Erceg (29) iz Benkovca, potvrdio je HNS.

Ercegu će pomagati Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a njegov asistent Mario Zebec iz Cestice.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Erceg je sudio i zadnji derbi, u svibnju prošle sezone na Poljudu, kad su Zagrepčani slavili 3-1. Ove sezone bio je glavni sudac na tri utakmice, dvaput je sudio dinamovcima, u Osijeku (0-2) te u Varaždinu (2-2), a Hajduku protiv Slaven Belupa (3-0).

U drugoj utakmici subotnjeg programa Lokomotiva dočekuje Varaždin (20.00), glavni je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke.

U nedjelju Gorica igra prvu domaću utakmicu sezone na novom travnjaku protiv Slaven Belupa (17.00), sudit će Ante Terzić iz Podstrane. Istri u goste dolazi Osijek (19.15), Patrik Kolarić iz Čakovca ima zadatak biti pravedan.

Kolo će zatvoriti u ponedjeljak Vukovar i Rijeka u Vinkovcima, pravdu će dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca.