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OPORAVLJA SE

Eriksen se oglasio: Dobro sam, ovo je bilo drugačije nego 2021.

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Eriksen se oglasio: Dobro sam, ovo je bilo drugačije nego 2021.
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Sad je moj fokus na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa sa svojom djecom, poručio je danski nogometaš

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Samo dan nakon što je ponovno zabrinuo nogometni svijet kolapsom na terenu tijekom prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine, danski veznjak Christian Eriksen (34) oglasio se na društvenim mrežama i u emotivnoj objavi podijelio novosti o svom zdravstvenom stanju. Time je umirio milijune obožavatelja i zahvalio svima na podršci.

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Foto: Instagram

Eriksen je u svojoj objavi detaljno opisao što se dogodilo i potvrdio da je doživio šok od svog ugradbenog kardioverter-defibrilatora (ICD), uređaja koji mu je ugrađen nakon srčanog zastoja na Europskom prvenstvu 2021. godine.

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"Želim svima dati do znanja da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, primiti šok od ICD-a imalo je velik utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim sve uvjeriti da je ovo bila drugačija situacija od onoga što se dogodilo 2021. Osjećam se dobro i moj oporavak je već započeo", napisao je 34-godišnji igrač njemačkog Wolfsburga.

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Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Podsjetimo, Eriksen se srušio u 65. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine u Odenseu. Medicinsko osoblje brzo je reagiralo, a utakmica je prekinuta. Danski veznjak bio je pri svijesti prilikom izlaska s terena, a kasnije je potvrđeno da je njegov ICD reagirao kako treba. 

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"Osim što sam zahvalan na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su se brinuli o meni i mom srcu tijekom godina. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj ICD je učinio točno ono za što je dizajniran: zaštitio me kad mi je to bilo potrebno", dodao je pa zaključio kako je njegov fokus sada isključivo na obitelji: "Za sada je moj fokus na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa sa svojom djecom."

Podržale ga nogometne zvijezde

U komentarima su mu se javile brojne nogometne zvijezde, pokazujući jedinstvo i podršku u teškim trenucima. Poruke su mu poslali Lautaro Martínez, Manuel Neuer, David De Gea, Luke Shaw, Granit Xhaka, Lucas Moura i mnogi drugi. Podršku su iskazale i organizacije poput Bundeslige te portugalska nogometna reprezentacija.

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