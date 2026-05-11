Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj napreduju, Dinamo i Lokomotiva uskoro sele s Maksimira! Ulaznice će biti teško dostupne za one koji nisu članovi kluba
Evo gdje će u Kranjčevićevoj biti smješteni pripadnici Boysa
Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj odlično napreduju, očekuje se kako će zagrebački prvoligaši Dinamo i Lokomotiva useliti u novi dom krajem ove ili početkom sljedeće godine, nakon čega bi konačno trebalo početi rušenje te izgradnja novog stadiona na Maksimiru. Nove informacije o stadionu otkrio je Ivan Nauković, član izvršnog odbora Dinama te predsjednik odbora za stadion.
On je sudjelovao u emisiji 'Sportski mikrofon' na Hrvatskom radiju te rekao kako će Bad Blue Boysi biti smješteni na južnoj tribini u Kranjčevićevoj. To je, čini se, konačna potvrda, nakon što je postojala dilema o tome hoće li navijačka skupina Dinama možda biti smještena na istoku.
Nova Kranjčevićeva trebala bi imati 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta, a Nauković je poručio kako će oni koji nisu članovi kluba prilično teško doći do ulaznica. Dinamo je tijekom derbija s Hajdukom otkrio kako ima više od 60.000 članova i u klubu očekuju veliku posjećenost u privremenom domu.
