Evo gdje će u Kranjčevićevoj biti smješteni pripadnici Boysa

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj odlično napreduju, očekuje se kako će zagrebački prvoligaši Dinamo i Lokomotiva useliti u novi dom krajem ove ili početkom sljedeće godine, nakon čega bi konačno trebalo početi rušenje te izgradnja novog stadiona na Maksimiru. Nove informacije o stadionu otkrio je Ivan Nauković, član izvršnog odbora Dinama te predsjednik odbora za stadion.

On je sudjelovao u emisiji 'Sportski mikrofon' na Hrvatskom radiju te rekao kako će Bad Blue Boysi biti smješteni na južnoj tribini u Kranjčevićevoj. To je, čini se, konačna potvrda, nakon što je postojala dilema o tome hoće li navijačka skupina Dinama možda biti smještena na istoku.

Nova Kranjčevićeva trebala bi imati 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta, a Nauković je poručio kako će oni koji nisu članovi kluba prilično teško doći do ulaznica. Dinamo je tijekom derbija s Hajdukom otkrio kako ima više od 60.000 članova i u klubu očekuju veliku posjećenost u privremenom domu.