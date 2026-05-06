Evo gdje gledati Bayern i PSG u spektaklu za finale Lige prvaka

Dugo će se pamtiti spektakl koji su u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka priredili PSG i Bayern. Aktualni prvak Europe stekao je prednost 5-4 nakon nevjerojatne utakmice, a dvostruki strijelci za Parižane bili su Dembélé i Kvaratškelia. Za PSG je zabio i João Neves, dok su kod Bayerna strijelci bili Kane, Olise, Upamecano i Díaz.

U utorak smo doznali prvog finalista, Arsenal je s ukupnih 2-1 izbacio Atletico Madrid, a danas (srijeda) saznat ćemo tko će biti protivnik “topnicima” u finalu 30. svibnja u Budimpešti. Prijenos večerašnjeg polufinala je na Areni Sport 1 i HRT-u 2.

Oba trenera, Luis Enrique i Vincent Kompany, poručila su kako neće mijenjati pristup u uzvratu. Zbog toga mnogi očekuju novu golijadu, možda čak i napad na rekord po broju golova u polufinalu Lige prvaka (uključujući i stari Europski kup). Taj rekord drže Eintracht Frankfurt i Rangers iz sezone 1959./60., kada je u dvije utakmice palo čak 16 golova (prva je završila 6-3 za Nijemce).

- Kao treneri često govorimo da postoji razlika između prve i druge utakmice – zbog rezultata, stadiona ili odnosa snaga. No u ovom slučaju ne vidim da će biti bitno drugačije. Nijedna momčad ne prihvaća da je ona druga bolja i to će se vidjeti i sada - rekao je Enrique, a Kompany je dodao:

- Postoji osjećaj da zajedno možemo napraviti sljedeći korak. Malo je tko na početku sezone vjerovao da ćemo imati priliku u posljednjoj domaćoj utakmici izboriti finale. Sada smo tu, navijači vjeruju i želimo ovaj trenutak učiniti nezaboravnim.

Za prolaz u finale Bayernu treba pobjeda s dva ili više golova razlike, no povijest mu ne ide u prilog. Iako je četiri puta nadoknađivao zaostatak iz prve utakmice, nijednom to nije uspio u polufinalu, svih pet puta je ispao nakon poraza u prvom susretu.

Dodajmo i da su obje momčadi blizu rekorda po broju golova u jednoj sezoni Lige prvaka (ili Europskog kupa), koji drži Barcelona s 45 golova iz sezone 1999./00. Prema Optinom superračunalu, PSG je blagi favorit prolaz mu se daje u 57,8 posto simulacija, dok Bayern prolazi u 42,2 posto slučajeva na uzorku od 10.000 simulacija.