Evo gdje gledati Dinamo protiv Astane. Ključni susret u Europi igra se u ranijem terminu...

Dinamo je u prvom kolu Konferencijske lige na Maksimiru demolirao Astanu 5-1. Pomislili su navijači hrvatskog prvaka da će to biti šetnja do eliminacijske faze, ali u sljedeće tri utakmice klub je pretrpio tri poraza i ostao zakucan za dno skupine.

Modri se moraju vaditi u posljednja dva kola ako žele do europskog proljeća, a prva na redu je Astana. Utakmica se igra u četvrtak od 16.30 po hrvatskom vremenu u dalekom Kazahstanu. Otegotne okolnosti za hrvatskog prvaka su umjetna trava, ali i temperatura koja bi mogla ići u duboki minus.

Bez obzira na sve, alibija više nema. Bruno Petković se vratio, Sergej Jakirović ima kadar kakav ima i mora pod svaku cijenu pobijediti kazahstanskog prvaka. Inače, teško će preživjeti novi kiks.

- Imali smo ozlijeđena četiri glavna standardna igrača, a ovi koji su igrali nisu bili na dobrom nivou, imali smo dosta peha i šansi koje nismo realizirali. Prelagano smo dopuštali suparnicima golove, to najviše mislim na Prištinu. Protiv Viktorije Plzen smo izgubili kroz dva penala, a u zadnjoj utakmici smo zaslužili više, neke sudačke odluke su tamo utjecale na rezultat. Znamo da smo krojači svoje sudbine, s dvije pobjede imamo proljeće u Europi - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović uoči utakmice.

Bit će to čak četvrti međusobni susret između ova dva kluba. U drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka hrvatski prvak slavio je 4-0 i 2-0 u Astani, dok je na Maksimiru u prvom kolu Konferencijske lige bio uvjerljivih 5-1. No, to sada apsolutno ništa ne znači. Astana ima bod više od Dinama i na domaćem terenu može napraviti veliki korak prema europskom proljeću. Štoviše, pobjedom mogu izbaciti 'modre' iz utrke za eliminacijsku fazu pa se može reći da je ovo jedna od utakmica sezone za Jakirovića i njegovu momčad.

Utakmica u Kazahstanu počinje u 21.30 po tamošnjem vremenu, ali po hrvatskom vremenu već u 16 i 30. Dakle, za navijače Dinama nema popodnevnog drijemanja i iščekivanja utakmice. Odmah po povratku s posla možete se udobno smjestiti u naslonjač i prebaciti na Arenu Sport 1.