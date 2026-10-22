Evo gdje gledati nove europske susrete Dinama i Hajduka

Večeras dva hrvatska kluba igraju važne europske utakmice. Najprije će na teren izaći Dinamo koji na Maksimiru dočekuje nizozemski NEC Nijmegen u sklopu trećeg kola Europske lige, a odmah nakon Hajduk gostuje kod Thuna u drugom kolu Konferencijske lige.

'Modri' od 18.45 pred domaćom publikom na maksimirskom stadionu dočekuju NEC, a prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1. Momčad Marija Kovačevića u posljednjoj je europskoj utakmici protiv Anderlechta slavila 1-0 golom Diona Drene Belje iz penala u 96. minuti. S druge strane, njegov protivnik iz Nizozemske remizirao je protiv Levski Sofie (1-1). U redovima nizozemskog kluba nalazi se i jedan Hrvat, veznjak Darko Nejašmić koji je ove sezone ostvario 13 nastupa i zabio jedan gol u dresu NEC-a.

Nakon završetka dvoboja u Zagrebu, slijedi još jedna utakmica hrvatskog kluba u Europi. Hajduk gostuje kod švicarskog Thuna, bivšeg protivnika Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Splićani će drugu pobjedu u Europi tražiti od 21 sat, a prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 2.

Hajduk koji je trenutačno vodeća momčad HNL-a, u zadnjem europskom susretu na Poljudu slavio je nad Ajaxom 2-1 kada su golove zabili Bamba i Šotiček. Thun je aktualni švicarski prvak, ali su ove sezone prije nekoliko dana jedva prošli na penale u Kupu protiv Schaffhausena (8-7). U kvalifikacijama za LP su remizirali s Dinamom (1-1), a onda su 'modri' nakon produžetaka slavili 3-2.