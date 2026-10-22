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HRVATSKI KLUBOVI U EUROPI

Evo gdje gledati nove europske susrete Dinama i Hajduka

Piše Issa Kralj,
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Evo gdje gledati nove europske susrete Dinama i Hajduka
Foto: Matija Habljak / PIXSELL, Ivana Ivanović/ PIXSELL
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Večeras europska noć za Hrvatsku: Dinamo lovi NEC na Maksimiru u Europskoj ligi, a Hajduk juri pobjedu u Thunu u Konferencijskoj ligi

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Večeras dva hrvatska kluba igraju važne europske utakmice. Najprije će na teren izaći Dinamo koji na Maksimiru dočekuje nizozemski NEC Nijmegen u sklopu trećeg kola  Europske lige, a odmah nakon Hajduk gostuje kod Thuna u drugom kolu Konferencijske lige. 

'Modri' od 18.45 pred domaćom publikom na maksimirskom stadionu dočekuju NEC, a prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1. Momčad Marija Kovačevića u posljednjoj je europskoj utakmici protiv Anderlechta slavila 1-0 golom Diona Drene Belje iz penala u 96. minuti. S druge strane, njegov protivnik iz Nizozemske remizirao je protiv Levski Sofie (1-1). U redovima nizozemskog kluba nalazi se i jedan Hrvat, veznjak Darko Nejašmić koji je ove sezone ostvario 13 nastupa i zabio jedan gol u dresu NEC-a. 

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Nakon završetka dvoboja u Zagrebu, slijedi još jedna utakmica hrvatskog kluba u Europi. Hajduk gostuje kod švicarskog Thuna, bivšeg protivnika Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Splićani će drugu pobjedu u Europi tražiti od 21 sat, a prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 2. 

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Hajduk koji je trenutačno vodeća momčad HNL-a, u zadnjem europskom susretu na Poljudu slavio je nad Ajaxom 2-1 kada su golove zabili Bamba i Šotiček. Thun je aktualni švicarski prvak, ali su ove sezone prije nekoliko dana jedva prošli na penale u Kupu protiv Schaffhausena (8-7). U kvalifikacijama za LP su remizirali s Dinamom (1-1), a onda su 'modri' nakon produžetaka slavili 3-2. 

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