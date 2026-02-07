Obavijesti

NAJVEĆI EVENT DOSAD

Evo gdje gledati spektakularni FNC u Münchenu: Dva meča za titulu i kraj velikog rivalstva

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Evo gdje gledati spektakularni FNC u Münchenu: Dva meča za titulu i kraj velikog rivalstva
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Event počinje u 18.30 sati, a predvodi ga teškaški okršaj za titulu između Ivana Vitasovića (14-6-1) i Hatefa Moeila (16-4). Pulskom borcu bit će to četvrta obrana pojasa

FNC-ov događaj u Münchenu bit će najveći u povijesti hrvatske MMA organizacije. Nakon što su osvojili regiju, čelnici FNC-a otisnuli su se u Njemačku, gdje živi i radi mnogobrojna zajednica naših iseljenika.

Event počinje u 18.30 sati, a predvodi ga teškaški okršaj za titulu između Ivana Vitasovića (14-6-1) i Hatefa Moeila (16-4). Pulskom borcu bit će to četvrta obrana pojasa, koji je prvi put osvojio prije četiri godine pobjedom protiv Olija Thompsona. FNC 27 počinje u 18.30 sati, a moći ćete ga gledati na platformi Voyo.

Po drugi put snage će odmjeriti Miran Fabjan (7-4) i Aleksandar Ilić (17-7). Prvi okršaj pripao je Slovencu, a novi dvoboj u Münchenu ujedno će biti finale reality showa “Fight of Nations”, u kojem su Fabjan i Ilić sudjelovali u trenerskim ulogama. Borba je do 93 kg.

Za naslov će se boriti i Francisco Barrio (15-4), kojem će protivnik biti Lom-Ali Eskiev (23-7). Argentinski Hrvat branit će pojas u kategoriji do 70 kg po drugi put.

Priredba u Münchenu označit će i povratak Darka Stošića u oktogon. Srpski teškaš posljednji je put izgubio u Areni Zagreb upravo od Vitasovića. Stošićev protivnik u Münchenu bit će Oli Thompson, iskusni Englez s bogatim iskustvom iz KSW-a, UFC-a i Bellatora.

Ivica Trušček, koji je nakon pobjede nad Eckerlinom u Oktagonu dobio epitet “kralj Njemačke”, borit će se protiv Dominica Schobera u catchweightu do 79 kg. Od domaćih boraca nastupit će i Filip Pejić te Luka Milidragović.

Pejića, poznatog pod nadimkom Nitro, čeka zahtjevan zadatak protiv domaćeg hrvača Eduarda Kexela (do 70 kg), a Dubrovčanin Milidragović u catchweightu do 73 kg odmjerit će snage s Davidom Travničekom.

Ekspanziju FNC-a na nova tržišta pratili su i potpisi stranih boraca, pa će publika moći uživati i u dvobojima Karomatulla Sufieva i Ahmeda Abdulkadriova u kategoriji do 71 kg, Leona Gavansa protiv Svena Dolezala do 77 kg, Andreasa Rasumnyja i Dane Aghaie do 66 kg te Eliasa Erbera protiv Merta Basbudaka u kategoriji do 61 kg.

