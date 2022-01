Australian Open 2021. bit će jedan od onih Grand Slamova ispisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog tenisa i općenito sporta. Petra Marčinko pokorila je juniorsku konkurenciju, dok je Ivan Dodig u paru s Kristinom Mladenović osvojio naslov mješovitih parova.

Za sve one koje žele dočekati hrvatske heroje, Marčinko će se u nedjelju vratiti u Hrvatsku letom preko Dohe, a njezin dolazak predviđen je u 11.55 na zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman. Dodig će također sletjeti u nedjelju, ali u Split, a njegov se dolazak očekuje u 11.35, javili su iz Hrvatskog teniskog saveza.

Podsjetimo, čudesna Petra je u finalu za samo sat vremena i 16 minuta pomela Belgijku Sofiju Costoulas sa 7-5, 6-1, a kasnije je otkrila da će sljedeće godina možda njezini forhendi 'pljuštati' na nekim WTA turnirima.

- Bio je ovo stvarno težak meč. Igranje na Rod Laver Areni je bilo sjajno iskustvo. Malo sam bila nervozna na početku jer ovo je stvarno velik stadion, a još je ovo bilo i moje prvo Grand Slam finale. No, zadržala sam mirnoću u ključnim trenucima. Igra je bila na razini cijelo vrijeme, nisam imala velike padove. Velika je stvar za mene imati ovaj trofej, osvojiti Grand Slam - kazala je Petra nakon pobjede nakon čega je dodala:

- Sada se osjećam sjajno i samouvjereno. Stvarno sam uzbuđena jer me zanima kako će to izgledati na profesionalnoj razini, što ću igrati ove godine, ali i da vidim kako će to ići na jačim ITF turnirima, a možda i nekim WTA.

A što reći za Međugorca? Legendarnog Ivana Dodiga, koji je osvojio 7. Grand Slam turnir u blistavoj karijeri. Hrvatski tenisač je prvi Grand slam osvojio 2015. godine u paru s Marcelom Melom, slavio je i prošle godine na Australian Openu u muškim parovima s Polašekom, a ima i tri titule u mješovitoj konkurenciji. S Latissom Chan je dvaput osvajao Roland Garros (2018. i 2019.) i jednom Wimbledon (2019.), a sada je snage udružio s Kristinom Mladenović. I bio je to apsolutni pogodak.

Dogurali su do finala, a tamo prošetali do naslova. S druge strane stajala je domaća kombinacija Fourlis i Kubler, koja je pomalo iznenađujuće stigla do finala. No tamo nije imala prevelike izglede. Dodig i Mladenović su na Rod Laver Areni za malo više od sat vremena slavili 6-3, 6-4 i osvojili Australiju u konkurenciji mješovitih parova.