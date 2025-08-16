Hrgovićeva je borba druga na rasporedu u glavnom programu koji kreće oko 18.45. U ring bi trebao izaći negdje oko 20 sati, a u glavnoj borbi večeri bore se teškaši Dillian Whyte i Moses Itauma
IZRAZITI FAVORIT
Evo kako kladionice vide meč između Hrgovića i Adeleyea
Čitanje članka: < 1 min
Filipa Hrgovića večeras čeka okršaj protiv Britanca Davida Adeleyea u Rijadu. Hrvatski će boksač tako u ring nakon četiri mjeseca i borbe protiv Joeya Joycea koju je pobijedio u travnju, a favorit je za slavlje i protiv Adeleyea.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kladionice na njegovu pobjedu nude tečaj oko 1,2, što je više od 80 posto šanse. S druge strane, koeficijent na pobjedu Britanca kreće se od 5 na više, što znači da ima manje od 20 posto šanse.
Hrgovićeva je borba druga na rasporedu u glavnom programu koji kreće oko 18.45. U ring bi trebao izaći negdje oko 20 sati, a u glavnoj borbi večeri bore se teškaši Dillian Whyte i Moses Itauma.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku