Evo kako kladionice vide meč između Hrgovića i Adeleyea

Filipa Hrgovića večeras čeka okršaj protiv Britanca Davida Adeleyea u Rijadu. Hrvatski će boksač tako u ring nakon četiri mjeseca i borbe protiv Joeya Joycea koju je pobijedio u travnju, a favorit je za slavlje i protiv Adeleyea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Bračni par Hrgović sitno broji do dolaska prinove | Video: what'supcams/screenshot

Kladionice na njegovu pobjedu nude tečaj oko 1,2, što je više od 80 posto šanse. S druge strane, koeficijent na pobjedu Britanca kreće se od 5 na više, što znači da ima manje od 20 posto šanse.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Hrgovićeva je borba druga na rasporedu u glavnom programu koji kreće oko 18.45. U ring bi trebao izaći negdje oko 20 sati, a u glavnoj borbi večeri bore se teškaši Dillian Whyte i Moses Itauma.