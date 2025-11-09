Evo kakva kazna prijeti igraču Vukovara zbog pljuvanja...

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer u osam godina, koliko dijeli kazne, još nije imao slučaj isključenja igrača zbog pljuvanja. Stoper Vukovara Mario Tadić (32) u petak je dobio crveni (nakon VAR-a) jer je pljunuo na Filipa Čuića. U ostatku dvoboja njegova je momčad kod Gorice primila gol i završilo je 1-1.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Vukovar

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak utakmice Gorica - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Disciplinski pravilnik u članku 50. za isključenje zbog nesportskog ponašanja, u stavku drugom kaže: Ako je prekršaj počinjen pljuvanjem na protivničkog igrača ili osobu koja nije sudac utakmice izriče se:

kazna zabrane igranja od dvije do osam utakmica

kazna zabrane obavljanja funkcije od dvije do osam utakmica

kazna zabrane obavljanja funkcija od dva do šest mjeseci

Tadiću, dakle, prijeti od dvije do osam utakmica kazne. Dvije utakmice dobiju se za grublji start za crveni karton pa je izvjesno da će Tadić dobiti više od dvije utakmice suspenzije. Bit će to snažan udarac za Vukovar budući da je spomenuti igrač standardan. Ove sezone odigrao je 11 utakmica.

Kad bi igrač pljunuo suca, dobio bi najmanje tri utakmice do godinu dana zabrane igranja.