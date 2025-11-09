Obavijesti

SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO HNL

Evo kakva kazna prijeti igraču Vukovara zbog pljuvanja...

Piše Mato Galić,
Evo kakva kazna prijeti igraču Vukovara zbog pljuvanja...
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mario Tadić (32) u petak je dobio crveni (nakon VAR-a) jer je pljunuo na Filipa Čuića. U ostatku dvoboja njegova je momčad kod Gorice primila gol i završilo je 1-1

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer u osam godina, koliko dijeli kazne, još nije imao slučaj isključenja igrača zbog pljuvanja. Stoper Vukovara Mario Tadić (32) u petak je dobio crveni (nakon VAR-a) jer je pljunuo na Filipa Čuića. U ostatku dvoboja njegova je momčad kod Gorice primila gol i završilo je 1-1.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Vukovar

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Gorica - Vukovar 02:07
Sažetak utakmice Gorica - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Disciplinski pravilnik u članku 50. za isključenje zbog nesportskog ponašanja, u stavku drugom kaže: Ako je prekršaj počinjen pljuvanjem na protivničkog igrača ili osobu koja nije sudac utakmice izriče se:

  • kazna zabrane igranja od dvije do osam utakmica
  • kazna zabrane obavljanja funkcije od dvije do osam utakmica
  • kazna zabrane obavljanja funkcija od dva do šest mjeseci

Tadiću, dakle, prijeti od dvije do osam utakmica kazne. Dvije utakmice dobiju se za grublji start za crveni karton pa je izvjesno da će Tadić dobiti više od dvije utakmice suspenzije. Bit će to snažan udarac za Vukovar budući da je spomenuti igrač standardan. Ove sezone odigrao je 11 utakmica.

Kad bi igrač pljunuo suca, dobio bi najmanje tri utakmice do godinu dana zabrane igranja.

