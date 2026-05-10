NEVJEROJATNI DINO

Evo koliko je Prižmić zaradio u Rimu. Čeka ga ranking karijere

Piše Luka Tunjić,
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Dino Prižmić (20) nastavio je sjajnu formu na prestižnom Masters turniru u Rimu. Mladi Hrvat izborio je osminu finala pobjedom nad Ugom Humbertom, kojeg je pobijedio u sat i 20 minuta igre.

Nakon senzacionalne pobjede nad Đokovićem, Prižmić je u šesnaestinu finala ušao pun samopouzdanja. Prvi je servirao u meču i uvodni gem osvojio bez izgubljenog poena, čime je najavio dominantno izdanje. Osvojio je prvih pet gemova, uključujući dva breaka, a za samo 28 minuta zaključio prvi set rezultatom 6-1.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Drugi set ponudio je nešto drukčiju priču. Humbert, trenutačno 33. tenisač svijeta, podigao je razinu svoje igre, ali Prižmić nije popuštao. U završnici seta oduzeo je servis Francuzu za vodstvo 6-5, a potom mirno odservirao za pobjedu i nastavak turnira iz snova.

U osmini finala čeka ga pobjednik dvoboja između Karena Hačanova i Botica van de Zandschulpa. Sasvim je sigurno kako će 20-godišnji Prižmić nakon Rima ostvariti ranking karijere. Trenutačno je 79. igrač svijeta, a na novoj ATP ljestvici probit će se među 70 najboljih tenisača.​​​​​​​

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Ovom pobjedom Prižmić je osigurao i lijepu zaradu. Plasman u osminu finala donio mu je 92.470 eura, dok bi eventualnim prolaskom u četvrtfinale zaradio čak 169.375 eura.

