UŽIVO Prižmić - Humbert: Sjajni Hrvat dominirao u prvom setu

Dino Prižmić pobijedio je Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4 u drugom kolu rimskog Mastersa i tako upisao jedan od najvećih rezultata u karijeri. Nakon izgubljenog prvog seta bez previše borbe, mladi Hrvat je potpuno preokrenuo meč, u drugom setu 'pomeo' je četvrtog tenisača svijeta sa 6-2, a u trećem iskoristio ključni break u petom gemu i mirno servirao do pobjede.

Ovo je bio drugi međusobni dvoboj dvojice tenisača, prvi put su se sreli prije dvije godine na Australian Openu, kada je Đoković slavio s 3-1 u setovima. Ovog puta mladi Hrvat okrenuo je rezultat i plasirao se u treće kolo gdje ga čeka Francuz Ugo Humbert.

Dino Prižmić - Ugo Humbert: 1-0 (6-1)

Prižmić je sjajno otvorio meč i već oduzeo dva servisa Humbertu, koji se vidno muči na zemljanoj podlozi. Imao je dvije prilike za break, a iskoristio je drugu. Francuz mu je pomogao dvostrukom servis greškom u ključnom trenutku. Prižmić je potvrdio break i poveo u prvom setu, a situacija za hrvatskog tenisača trenutno izgleda izvrsno.

Humbert ne pronalazi rješenje za Prižmićeve retorne. Hrvatski tenisač igra savršen prvi set.