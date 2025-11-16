Evo koliko je zaradio Mahačev nakon 16. UFC pobjede u nizu

Izjednačio je record legendarnog Andersona Silve i slavio 16. put u nizu u kavezu UFC-a, a Islam Mahačev (34, 28-1) dobro je napunio račun nakon što je u pet rundi izdominirao i pobijedio sad već bivšeg prvaka veltera Jacka Della Maddalenu (29, 18-3).

Iako tehnički više nije prvak lake kategorije, možemo reći da je 'double champ' jer taj pojas nikad nije izgubio te je postao 11. borac u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji koji je držao dva pojasa.

Foto: Ed Mulholland

U 30. profesionalnom meču pobijedio je 29 put te po broju pobjeda izjednačio record bivšeg UFC-ovog prvaka i trenera mu Habiba Nurmagomedova. Dagestanac je trenutačno nedodirljiv, a to je dobro i unovčio.

Zaradio je oko dva i pol milijuna dolara za ovu pobjedu prema The Sportsteru od pobjede, ali i prava na dio PPV-a i ostalih bonusa, dok je bivši prvak zaradio oko milijun i pol.