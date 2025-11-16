Topuria prozvao Mahačeva: Ti si nešto najdosadnije u UFC-u. Siguran sam da ću te uspavati!

Islam Mahačev jednoglasnom odlukom sudaca postao je prvak UFC-ove velter kategorije (do 77 kg). Na spektakularnoj priredbi u New Yorku Dagestanac je pobijedio Australca Jacka Dellu Maddalenu (29) nakon pet rundi te postao 11. borac u povijesti UFC-a koji je bio vlasnik pojasa u dvije kategorije.

Mahačev je bio i prvak lake kategorije, ali nisu svi impresionirani onime što je pokazao. Njegov rival iz lake kategorije i aktualni prvak Ilia Topuria oglasio se nakon borbe, u prilično samouvjerenom tonu.

- Kakvo razočaranje od prvaka. Trebao bi otići u Gruziju i naučiti ponešto. Islame, tebi treba nešto što ne možeš istrenirati, a to je emocija. Ti si nešto najdosadnije u UFC-u. Svakog dana sve sam sigurniji da ću te uspavati - napisao je na X-u.

Topuria je bio prvak i perolake kategorije pa prešao u laku, no nije u njoj dočekao Mahačeva s obzirom da se on prebacio u velter. No, Mahačev trener Javier Mendez i prije borbe protiv Maddalene bio je vrlo jasan što se tiče želja, ili Topuria ili Kamaru Usman.

- Ako me pitate što navijači žele vidjeti, rekao bih Topuria. Mislim da je Dana White uvijek fokusiran na najveći mogući "hype". A najveći "hype" upravo sada daje Topuria, ako se odluči podići kategoriju. Trenutačno mogu zamisliti više scenarija, ali Topuria i Usman su dva imena na vrhu liste.