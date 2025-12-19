Evo koliko su zaradili Rijeka i Zrinjski od europskih natjecanja

Rijeka je uspjela izboriti prolazak u nokaut-fazu europskog natjecanja nakon dugih 46 godina. Aktualni prvak Hrvatske remijem bez pogodaka protiv Šahtara u Krakovu osigurao je 16. mjesto, koje mu omogućuje da uzvratnu utakmicu u šesnaestini finala igra kod kuće. Protivnik još uvijek nije poznat, a u izboru su dvije momčadi.

Pokretanje videa... 04:18 Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Video: 24sata/pixsell

Poljska Jagiellonia, koja je završila jednu poziciju iza Rijeke, ili ciparska Omonia, koja je natjecanje zaključila na 18. mjestu. Ime protivnika Rijeka će doznati na ždrijebu koji će se održati 16. siječnja u Nyonu.

Ova sezona bit će bogata za Rijeku i kada je riječ o prihodima iz europskog proračuna. Remijem protiv Šahtara klub je zaradio dodatnih 133.000 eura. Plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige Rijeka je uprihodila 3,2 milijuna eura, dok je za nastup u drugom pretkolu Lige prvaka osvojila 350.000 eura. Prolasci kroz ostala pretkola donijeli su joj dodatnih 525.000 eura.

Za dvije pobjede u ligaškoj fazi Konferencijske lige Rijeka je inkasirala ukupno 800.000 eura, dok joj je tri remija donijelo još 399.000 eura. Dodatnih 200.000 eura klub je zaradio plasmanom među 24 najbolje momčadi, pa ukupna zarada ove sezone prelazi pet milijuna i 700.000 eura.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Nešto manji prihod ostvario je Zrinjski. Mostarska momčad spasila se poraza u dramatičnoj završnici protiv Rapida i natjecanje završila na sedmom mjestu. Kao i Rijeka, remijem u Mostaru zaradila je 133.000 eura. Svaka pobjeda donijela im je 400.000 eura, odnosno ukupno 800.000, budući da su ove sezone u Konferencijskoj ligi ostvarili dvije pobjede. Za plasman su dobili bonus od 3,2 milijuna eura, a kada se tome pridoda prihod ostvaren plasmanom na 23. mjesto i ulaskom u nokaut-fazu, ukupna zarada Zrinjskog iznosi nešto više od 5,2 milijuna eura.