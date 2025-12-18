Obavijesti

Vida postao heroj AEK-a! U 15. minuti nadoknade izborio penal za nevjerojatan preokret

AEK je u Ateni nakon velike drame pobijedio Universitateu Craiovu sa 3-2 premda su gosti vodili sa 2-0. AEK je pobjednički gol zabio iz kaznenog udarca u 15. minuti, a zbog tog gola su Rumunji ispali

Nogometaši francuskog Strasbourga osvojili su prvo mjesto u Konferencijskoj ligi nakon što su u susretu posljednjeg kola pobijedili islandski Breidablik sa 3-1. Strasbourg je na koncu osvojio 16 bodova, upisavši pet pobjeda i remi. U zadnjem kolu Strasbourg je pobijedio islandski sastav sa 3-1. Strijelci su bili Sebastian Nanasi (11), Martial Godo (80) i Julion Enciso (90+4), dok je za goste zabio Hoskuldur Gunnlaugsson u 37. minuti.

Drugo mjesto s dva boda manje osvojio je poljski Rakow čiji dres nose Marko Bulat, Fran TudorZoran Arsenić. U zadnjem kolu Rakow je na gostovanju pobijedio Omoniju sa 1-0 golom Oskara Repke (49). Tudor je igrao do sudačke nadoknade, Bulat je ostao na klupi, a Arsenić je ozlijeđen.

AEK je u Ateni nakon velike drame pobijedio Universitateu Craiovu sa 3-2 premda su gosti vodili sa 2-0. AEK je pobjednički gol zabio iz kaznenog udarca u 15. minuti, a zbog tog gola su Rumunji ispali. Gosti su poveli 2-0 golovima Stefana Baiarama (30) i Alexandrua Cicaldaua (59). Smanjio je Domagoj Vida u 65. minuti, u osmoj minuti nadoknade izjednačio je Dereck Kutesa, a pobjedu Grcima donio je Luka Jović iz kaznenog udarca u 15. minuti nadoknade. Vida je igrao cijeli susret za AEK koji je osvojio treće mjesto.

Crystal Palace i finsku KuPS su odigrali 2-2. Chrisantus Uche je doveo engleski sastav u vodstvo u petoj minuti, no Finci su okrenuli rezultat golovima Piotra Parzyszeka (50) i Ibrahima Cissea (53). Međutim, gosti su od 73. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Clinton Antwi. Tri minute kasnije izjednačio je Justin Devenny. Borna Sosa je za londonski sastav igrao do 64. minute. Palace je deseti, a KuPS 21.

Lausanne je pobijedila Fiorentinu sa 1-0 golom Gabriela Sigue (59), a oba sastava su prošla dalje. Karlo Letica je branio za domaćine, dok je Marin Pongračić igrao cijeli susret za "Viole". Celje i Shelbourne su odigrali 0-0. Ivica VidovićFranko Kovačević su odigrali cijesli susret za domaćine koji su natjecanje završili na 13. mjestu.

Dynamo Kijev je pobijedio Noah, kojeg vodi Sandro Perković sa 2-0. No, Ukrajinci su ispali, a Noah ide dalje. Legia je sa 4-1 pobijedila Lincoln Red Imps, a oba sastava su ispala. Antonio Čolak je doveo poljski sastav u vodstvo u 21. minuti. Bartzos Kapustka je u 62. povećao prednost, a među strijelce su se upisali i Mileta Rajović (70) i Vahan Bičhačhjan (83). Smanjio je Tjan De Barr u 89. minuti. Čolak je igrao do 68. minute Sparta Prag je sa 3-0 pobijedila Aberdeen, a strijelci su bili John Mercado (16), Lukas Haraslin (29) i Garang Kuol (66). Ante Palaversa je za Škote igrao od 86. minute.

