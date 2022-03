Evo što kažu kladionice: Tko ima najveće šanse za naslov prvaka

Na najluđi mogući način uplovili smo u posljednji krug prvenstva. Iza nas je čudno 27. kolo u kojem je Hrvatski dragovoljac prvi put u povijesti u jednom kolu zabio više golova od Hajduka, Rijeke, Osijeka i Dinama.

Remijem Hajduka i Dinama u subotnjem derbiju otvorila se velika prilika Rijeci i Osijeku da preuzmu čelnu poziciju Prve HNL. No, na opće iznenađenje, i jedni i drugi su kiksali. Fenjeraš Hrvatski dragovoljac senzacionalno je pobijedio Rijeku 2-1, a dva sata kasnije Gorica je remizirala s Osijekom u Gradskom vrtu (0-0) i uzela mu vrijedne bodove u borbi za naslov prvaka.

Do kraja prvenstva ostalo je još devet kola, a napetost ne jenjava. Četiri su kandidata za naslov, Dinamo je i dalje na čelu kolone, a nitko od njih nije uspio do punog plijena u 27. kolu. To samo pokazuje kakva paklena borba će nas čekati do samog kraja. Svaki klub ima svoje adute.

Do prije četiri dana tečaj na Dinamo bio je 1.75, no kladionice su objavile novu listu na kojoj je tečaj da će Dinamo biti prvak 1,40. Drugim riječima, tečaj da će Dinamo biti prvak jednak je onome da će Dinamo u nedjelju pobijediti u Koprivnici.

Nakon sjajnog ulaska u proljetni dio sezone s tri pobjede zaredom, koeficijent na Hajduk bio je 3.50, najmanji u posljednjih nekoliko godina! No, poraz od Rijeke te remiji s Istrom i Dinamom učinili su svoje pa se Hajduk vratio na stare staze. Bez obzira što Splićani imaju tek pet bodova manje od 'modrih', kladionice im ne vjeruju. Koeficijent je sada porastao na 8.

S druge strane, Osijek ima isti broj bodova kao i Dinamo uz utakmicu više, ali kvota da će osvojiti naslov je osam. Kladionice i dalje najmanje vjeruju Rijeci na koju je koeficijent čak 15.

Rijeka je u najkomotnijoj situaciji što se tiče derbija. Sve tri utakmice protiv Hajduka, Dinama i Osijeka igrat će na Rujevici. Hajduk će 20. travnja ugostiti 'modre' u zaostaloj utakmici 9. kola, a potom nas u posljednjem kolu na Maksimiru čeka novi spektakl između Hajduka i Dinama. Ovisno kako će se sve rasplesti do kraja, taj susret mogao bi odlučiti o naslovu prvaka.

Kako god, Dinamo je i dalje glavni favorit. Ima najveću kvalitetu, a uz to i sam ovisi o sebi do kraja prvenstva. Oprostio se od Europe, iz Kupa ispao još u prosincu i u miru se može posvetiti samo prvenstvo. A ne zaboravimo. Bez obzira na sjajne rezultate u Europskoj ligi, HNL je Dinamu ključan. Bez prvog mjesta nema ni kvalifikacija za Ligu prvaka, a to znači manje novca. Još uz to, prvi put u povijesti se za naslov bore čak četiri kluba. Dakle, motivacije ne nedostaje.

No, i ostali klubovi imaju svoje adute. Rijeka igra možda i najljepši nogomet pod dirigentskom palicom Gorana Tomića te na krilima drugog najboljeg strijelca prvenstva Josipa Drmića. Osječani su ovu zimu doveli Miju Caktaša i Kristijana Lovrića s nadom kako će im donijeti prvi naslov prvaka u povijesti, a euforija u Splitu je malo splasnula nakon što momčad Valdasa Dambrauskasa već tri utakmice ne zna za pobjedu. To Splićane ipak nije toliko koštalo u bodovnom smislu. Razlika je itekako uhvatljiva, Dinamo bježi plus pet, a uz to se igra i zaostali derbi na Poljudu.

Lukša Jakobušić i Mindaugas Nikoličius riskirali su i složili snažnu momčad s jednim ciljem. Da na Poljud vrati naslov prvaka na koji čekaju 17 godina. Još uz to su se plasirali u finale Kupa gdje ih u finalu 26. svibnja u Splitu čeka Rijeka pa se s ponistre vidi i dvostruka kruna. Dok god imaju možda i najboljeg igrača lige Marka Livaju, imaju se čemu nadati.

Šanse za to i dalje postoje, a 'bili' se na pobjednički kolosijek mogu vratiti u subotu kada ih čeka utakmica protiv Lokomotive (17.05) u 28. kolu. Istog dana, samo dva sata ranije, Rijeka gostuje kod uvijek neugodne Gorice. U nedjelju od 15 sati Osijek igra u Šibeniku, a od 17 sati Dinamo kod Slaven Belupa.

Nikad neizvjesniji i zanimljiviji, a naš. Ovog proljeća čeka nas jedna od najluđih završnica u povijesti HNL-a. Nadamo se, bez sudačkih repova.