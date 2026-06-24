Evo što znači kiks Engleza za 'vatrene' uoči meča u Torontu. Ako izgubimo, ispali smo s SP-a!

Engleska nogometna reprezentacija, na krilima startne pobjede nad Hrvatskom 4-2 u Dallasu, nije uspjela svladati i Ganu u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Bostonu. Završilo je 0-0, i to nakon što nijedna momčad u prvom poluvremenu nije uputila udarac prema golu. Dogodilo se to prvi put na ovom Mundijalu.

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S obzirom na pobjede jednih i drugih u prvom kolu (Gana je u završnici u Torontu jedva slomila Panamu 1-0), s četiri boda nakon dva kola trebali bi biti sigurni u šesnaestini finala. No što taj rezultat znači za Hrvatsku? "Vatreni" uoči utakmice s Panamom znaju da će i njima četiri boda iz dvije utakmice biti dovoljna za prolazak skupine u 99 posto slučajeva, čak i ako završe treći u grupi, jer bi to moralo biti dovoljno da budu među najboljih osam trećeplasiranih među 12 skupina.

Ako Hrvatska osvoji svih šest bodova, dakle pobijedi li i Panamu i Ganu, bit će najmanje drugoplasirana, a s obzirom na kiks Engleza mogla bi i osvojiti skupinu. No preduvjet za to bio bi da u subotu od 23 sata Englezi ne pobijede Panamu, koju su 2018. u Rusiji razmontirali 6-1. Ono što je manje dobra vijest je činjenica da Hrvatska neće biti druga u skupini ako ne osvoji barem bod protiv Paname i u svakom slučaju ne pobijedi Ganu, a uz poraz od Paname u svakom slučaju ne može proći skupinu i završava put.

- Moramo gledati sebe, ovisimo samo o sebi, ništa drugo. To je nama najvažnije i to je najbitnije za nas. Nismo pratili puno rezultate, znamo da nam četiri boda trebaju da prođemo skupinu - rekao je Zlatko Dalić za HTV nakon remija Engleza.

Što ako Hrvatska osvoji šest bodova?

Najbolji scenarij znači najmanje drugo mjesto u skupini L, sudar s drugoplasiranim iz skupine K (Portugal, Kolumbija ili DR Kongo) 3. srpnja od 1 ujutro u Torontu, a možda i prvo mjesto ako Englezi ne pobijede Panamu, time i sudar s nekim od trećeplasiranih iz skupina E, H, I, J ili K 1. srpnja od 18 sati.

Što ako Hrvatska osvoji četiri boda?

Ako remizira s Panamom, pobjeda nad Ganom jamčit će joj drugo mjesto ako Panama ne pobijedi Englesku. Ako se to dogodi, zatvorit će se krug od tri momčadi s istim brojem bodova gdje bi odlučivao međusobni omjer, odnosno gol-razlika u trokutu. Ako pobijedi Panamu pa remizira s Ganom, završit će treća u grupi i s četiri boda 99 posto proći kao jedna od osam trećeplasiranih, time igrati protiv pobjednika skupine K (Portugal, Kolumbija ili DR Kongo) 4. srpnja od 3.30.

Što ako Hrvatska osvoji tri boda?

E, tu nastaje pravi problem. Ako pobijedimo Panamu, sasvim sigurno završit ćemo treći i uz poraz od Gane. Ako izgubimo od Paname, nećemo je moći prestići zbog pravila o međusobnom omjeru ni ako pobijedimo Ganu u zadnjem kolu. Tad bismo bili otpisani već i prije trećega kola.

Što ako Hrvatska osvoji dva boda?

Teoretski može proći kao trećeplasirana ako Panama potom izgubi od Engleske, ali moralo bi joj se čudo poklopiti u ostalim skupinama. S dva je boda završila posljednje Europsko prvenstvo pa se dugo nadala, ali je na koncu završila ispod crte.

Evo što kaže superračunalo

Prema simulacijama stranice Football Meets Data, koja se temelji na Elo ratingu, Hrvatska i dalje ima 83,7 posto šansi za prolaz u šesnaestinu finala. Isti model daje nam 3,7 posto šansi za prvo mjesto u skupini, a najviše za drugo mjesto, čak 48,2 posto. Za treće mjesto imamo 37,8 posto šansi prema računici stranice Football Meets Data.

This is before Croatia - Panama kicks off. pic.twitter.com/adng4lbTvk — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 23, 2026

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