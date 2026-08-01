Evo tko sudi Dinamu i Kauno Žalgirisu u borbi za Ligu prvaka

Nakon što su pobjedom otvorili novu sezonu HNL-a, Dinamo nastavlja s europskim utakmicama. Aktualni hrvatski prvak na maksimirskom stadionu dočekuje Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Tri dana uoči utakmice, odlučeno je tko će dijeliti pravdu u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka.

Povjerenje od Uefe da sudi tu utakmicu je dobio belgijski sudac Erik Lambrechts. Uz njega, na terenu će mu pomagati dva sunarodnjaka Jo De Weirdt i Kevin Monteny, a četvrti sudac bit će Lothar D'Hondt. U VAR sobi nalazit će se Nizozemac Clay Ruperti, a njegov pomoćnik bit će Belgijac Bert Put.

Osim sudaca, odlučeno je tko će biti Uefin sudac promatrač. Ta čast pripala je Tomaszu Mikulskiju, dok će dužnost UEFA-inog delegata obavljati Maltežanin Rodney Pisani.

Podsjetimo, prva utakmica trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka između Dinama i Kauno Žalgirisa na rasporedu je u utorak 4. kolovoza u 20 sati, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u 19 sati.