U jedan sat ujutro igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u 4 ujutro slijede ih Švedska i Tunis. Poslijepodne igraju Španjolska i Zelenortski otoci, a navečer u 21 sat igraju Belgija i Egipat
DNEVNI RASPORED
Evo tko sve igra na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak, 15. lipnja
Čitanje članka: < 1 min
U ponedjeljak, 15. lipnja, u jedan sat ujutro igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u 4 ujutro slijede ih Švedska i Tunis. Poslijepodne igraju Španjolska i Zelenortski otoci, a navečer u 21 sat igraju Belgija i Egipat. Sve utakmice pratite uživo na 24sata.hr.
Skupina E: 15. lipnja, 1:00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)
Skupina F: 15. lipnja, 4:00: Švedska - Tunis (Monterrey)
Skupina G: 15. lipnja, 21.00: Belgija - Egipat (Seattle)
Skupina H: 15. lipnja, 18.00: Španjolska - Zelenortski Otoci (Atlanta)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku