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Evo tko sve igra na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak, 15. lipnja

Piše 24sata,
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Evo tko sve igra na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak, 15. lipnja
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

U jedan sat ujutro igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u 4 ujutro slijede ih Švedska i Tunis. Poslijepodne igraju Španjolska i Zelenortski otoci, a navečer u 21 sat igraju Belgija i Egipat

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U ponedjeljak, 15. lipnja, u jedan sat ujutro igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u 4 ujutro slijede ih Švedska i Tunis. Poslijepodne igraju Španjolska i Zelenortski otoci, a navečer u 21 sat igraju Belgija i Egipat. Sve utakmice pratite uživo na 24sata.hr.

Skupina E: 15. lipnja, 1:00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)
Skupina F: 15. lipnja, 4:00: Švedska - Tunis (Monterrey)
Skupina G: 15. lipnja, 21.00: Belgija - Egipat (Seattle)
Skupina H: 15. lipnja, 18.00: Španjolska - Zelenortski Otoci (Atlanta)

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