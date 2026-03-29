F1 ostaje bez najveće zvijezde!? 'Tužno je što pričamo o ovome'

Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen, razmišlja o mogućem povlačenju iz Formule 1 nakon što ga je razočarala nova generacija bolida. Podsjetimo, F1 bolidi od ove godine više ovise o električnoj snazi, što je privuklo brojne kritike navijača i vozača, a Nizozemac je jedan od najžešćih kritičara novih regulacija.

Verstappen je u trećoj utrci sezone na Velikoj nagradi Japana završio na osmom mjestu, što je daleko od njegovih ambicija. Nakon utrke dao je iskreni intervju za BBC Radio 5 u kojem je rekao kako razmišlja o povlačenju iz sporta na kraju godine.

- Jako sam sretan s privatnim životom. Ali svake godine vozim 24 utrke i sad si mislim: 'Je li ovo vrijedno toga?'. Pitam se je li sport u kojem više ne uživam vrijedan toga što nisam s obitelji i prijateljima. - rekao je Verstappen.

Svoje mjesto među vječnim legendama Formule 1 Verstappen je davno zacementirao. Osvojio je četiri titule prvaka i ima čak 71 pobjedu i 127 pobjedničkih postolja. Može se povući na kraju sezone kao jedan od najuspješnijih vozača svih vremena, iako mu je 'tek' 28 godina.

Iako neki smatraju kako Verstappen kritizira nove regulacije zato što je Red Bull izgubio kompetitivnu prednost te pao na sredinu poretka, ističe kako njegov problem ne leži u tome što se ne bori za pobjede i titule.

Verstappen: Znam da ne mogu uvijek dominirati

- Lako mogu prihvatiti što sam na sedmom ili osmom mjestu. Znam kako ne mogu uvijek dominirati te biti prvi, drugi ili treći. Vrlo sam realističan po tom pitanju i već sam ranije bio u toj poziciji. Pa nisam samo pobjeđivao u Formuli 1 - naglasio je Verstappen pa nastavio...

- Ali nije prirodno biti vozač utrka koji se bori za sedmo ili osmo mjesto, a istovremeno ne uživa upravljajući formulom koja je iza svega toga. Naravno, pokušavam se prilagoditi, ali ovo nije lijepo utrkivanje. Ovo zaista nije u duhu vožnje i ne želim se baviti s takvom vožnjom.

Novac mu nije prioritet.

- Naravno, mogu zaraditi puno novca. Odlično. Ali, na kraju dana, ovime se više ne bavim zbog novca. Vožnja je oduvijek bila moja strast. Ovo sam sanjao dok sam bio dijete. Tada nisam imao pojma što ću sve postići i koliko ću novca zaraditi. O tome nikad ne razmišljate kao dijete, a i to nije bitno u ovoj temi.

Verstappen je sve aktivniji u drugim motosport . Nedavno je bio za volanom Mercedesa u utrci Nürburgring 24 sata i sigurno bi imao druge opcije u slučaju odlaska iz Formule 1.

- Želim biti u Formuli 1 jer se zabavljam, želim uživati u ovom sportu. A trenutačno to baš i nije slučaj. Naravno, uživam u nekim aspektima, uživam u radu sa svojom ekipom, ona mi je poput druge obitelji. Ali, nažalost, ne uživam dok sjedim u bolidu. Stvarno se trudim, svakog si dana govorim da uživam u ovom sportu. Ali, jako je teško.

Verstappen: Nemojte me sažalijevati!

Iako je znatno mlađi od, primjerice, 44-godišnjeg Fernanda Alonsa i 41-godišnjeg Lewisa Hamiltona, Verstappen je još ranije najavio kako ne planira ostati u Formuli 1 do njihovih godina. Između ostalog, u sportu je debitirao sa samo 17 godina, a utrka u Japanu bila mu je 236. u karijeri.

- Ovako gledam na cijelu situaciju. Svi pričaju koliko sam uspješan u ovom sportu. Sve to počinje od toga da uživam u ovome što radim, jer jedino tako mogu biti sto posto posvećen. Rekao bih da sam i dalje toliko posvećen, ali ne bih rekao da sam trenutačno u zdravoj situaciji - rekao je pa zaključio...

- Ljudi mogu reći da prigovaram zato što nemam dobar bolid nakon što sam osvojio nekoliko titula. Možda neki tako misle, ali ja drugačije gledam na stvari. Nije kao da ništa ne bih radio kada bih napustio Formulu 1, ionako već imam puno projekata sa strane koje obožavam. Ali, iskreno, tužno što uopće razgovaramo o ovome. Tako je kako je, nemojte me sažalijevati - rekao je.