Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRAKTIČNA ODLUKA

Farski reprezentativac stigao u Rijeku rentanim automobilom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Farski reprezentativac stigao u Rijeku rentanim automobilom
Foto: Profimedia

Dok je ostatak momčadi letio preko Kopenhagena i Zagreba te autobusom stigao do Kvarnera, branič slovenskog Triglava iz Kranja, Sørensena, odlučio je doći sam

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak navečer na Rujevici može potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatreni" za to trebaju samo bod protiv Farskih otoka, a utakmica nosi dodatnu simboliku jer će biti prva na stadionu koji od srijede službeno nosi ime Dina Šćulca, dugogodišnjeg suradnika i bliskog prijatelja predsjednika kluba Damira Miškovića, preminulog nakon teške bolesti.

PROTIV FARSKIH OTOKA Evo gdje gledati susret kojim Hrvatska može osigurati SP
Evo gdje gledati susret kojim Hrvatska može osigurati SP

Farski otoci u Rijeku dolaze kao izraziti autsajderi, no u njihovim je medijima glavna tema neobičan dolazak reprezentativca Hanusa Sørensena (24). Dok je ostatak momčadi letio preko Kopenhagena i Zagreba te autobusom stigao do Kvarnera, branič slovenskog Triglava iz Kranja odlučio je doći sam. U dogovoru s izbornikom unajmio je automobil i odabrao skromnu Toyotu Yaris, premda su mu u rent-a-caru nudili i znatno luksuznije modele. Put od otprilike 140 kilometara odradio je bez poteškoća, jedino ga je, kako pišu farski mediji, pokušaj djelatnika da mu proda dodatna osiguranja usporio na nekoliko minuta.

Landskamp: Danmark mod Faeroerne - 26.03.24 24 (FRO) - Hanus Sorensen / Hanus Soerensen. DK Caption: Landskamp. Danmark
Foto: Profimedia

Po dolasku u utorak preskočio je trening jer je još osjećao posljedice svježe ozljede bedra zadobivene u utakmici za Triglav. Dan poslije priključio se suigračima, ali oteklina nije potpuno splasnula, pa ga liječnički tim postupno vraća u puni ritam. Unatoč tomu Sørensen ističe da želi biti potpuno spreman za ogled s Hrvatskom.

TREBA NAM BOD Evo s kojih 11 Dalić ide po SP i rušenje rekorda iz 2008. godine
Evo s kojih 11 Dalić ide po SP i rušenje rekorda iz 2008. godine

Prema Transfermarktu vrijedi 250 tisuća eura, za reprezentaciju ima 24 nastupa i četiri gola, a ove sezone je u 11 nastupa za Triglav, koji igra u drugoj slovenskoj ligi, postigao tri pogotka kao desni bek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025