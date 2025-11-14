Farski reprezentativac stigao u Rijeku rentanim automobilom

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak navečer na Rujevici može potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatreni" za to trebaju samo bod protiv Farskih otoka, a utakmica nosi dodatnu simboliku jer će biti prva na stadionu koji od srijede službeno nosi ime Dina Šćulca, dugogodišnjeg suradnika i bliskog prijatelja predsjednika kluba Damira Miškovića, preminulog nakon teške bolesti.

Farski otoci u Rijeku dolaze kao izraziti autsajderi, no u njihovim je medijima glavna tema neobičan dolazak reprezentativca Hanusa Sørensena (24). Dok je ostatak momčadi letio preko Kopenhagena i Zagreba te autobusom stigao do Kvarnera, branič slovenskog Triglava iz Kranja odlučio je doći sam. U dogovoru s izbornikom unajmio je automobil i odabrao skromnu Toyotu Yaris, premda su mu u rent-a-caru nudili i znatno luksuznije modele. Put od otprilike 140 kilometara odradio je bez poteškoća, jedino ga je, kako pišu farski mediji, pokušaj djelatnika da mu proda dodatna osiguranja usporio na nekoliko minuta.

Po dolasku u utorak preskočio je trening jer je još osjećao posljedice svježe ozljede bedra zadobivene u utakmici za Triglav. Dan poslije priključio se suigračima, ali oteklina nije potpuno splasnula, pa ga liječnički tim postupno vraća u puni ritam. Unatoč tomu Sørensen ističe da želi biti potpuno spreman za ogled s Hrvatskom.

Prema Transfermarktu vrijedi 250 tisuća eura, za reprezentaciju ima 24 nastupa i četiri gola, a ove sezone je u 11 nastupa za Triglav, koji igra u drugoj slovenskoj ligi, postigao tri pogotka kao desni bek.