'Ferencvaros u naletu, ali Ligu prvaka ipak će igrati - Dinamo'

Mi želimo u skupine Ligu prvaka, to znači da u Mađarskoj moramo dobiti, uz sav respekt prema Ferencvarosu, njegovoj snazi i ulaganjima. Ipak je kvaliteta na našoj strani, kaže glavni trener Zoran Mamić

<p>Mogli smo puno bolje proći na ždrijebu, ali nema smisla sada žaliti. I lani je bilo isto pa smo prošli dalje, pogotovo pamtimo tu utakmicu u Budimpešti. Vjerujem u prolaz Dinama, rekao je <strong>Dominik Livaković</strong> kad je čuo da će Dinamu na putu do play-offa Lige prvaka stajati Ferencvaros.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kad Dinamo pobijedi u Europi ovako se slavi!</strong></p><p>Jedna utakmica, u gostima. Mora se u Mađarsku, Kao u prethodnom pretkolu s Clujom kada se u ovom pandemijskom-nokaut sustavu prolaz u Europi našao kroz triler penala u Rumunjskoj.</p><p>Naravno, Ferencvaros je druga priča. Klub koji godinama raste, momčad godinama na okupu, dečki <strong>Sergeja Rebrova</strong> snagu su dokazali eliminacijom Celtica.</p><p>- Opet nismo bili sretne ruke na ždrijebu jer opet moramo u goste, ali kako svima tako i nama, moramo se prilagoditi situaciji. Ovo je teško gostovanje, a Ferencvaros naš stari poznanik - priča šef Dinamove struke, <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><p>- Rekli smo i prije utakmice s Clujem koji su naši ciljevi. I te ciljeve ne mijenja činjenica da je naš sljedeći protivnik izbacio jedan tako veliki klub kao što je škotski Celtic i da se sigurno radi o momčadi koja je u velikom naletu.</p><p>Dinamo, kaže trener, pred sobom ima samo jedan eruopski cilj.</p><p>- Mi želimo u play-off i mi želimo u Ligu prvaka, a to znači da utakmicu u Mađarskoj moramo dobiti, uz sav respekt prema Ferencvarosu, njegovoj snazi i ulaganjima. Kvaliteta je ipak na našoj strani. Naravno, priča je jedno i to u konačnici ne vrijedi nego vrijedi samo ono što se pokaže na terenu. A mi vjerujemo da ćemo na terenu pokazati da smo bolji - najavio je Zoran Mamić.</p>