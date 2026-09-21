Fifa je povukla radikalan potez! Evo zašto su reprezentativne stanke dulje nego u prošlosti

Prva reprezentativna stanka u nogometnoj sezoni 2026./2027. donosi veliku promjenu na koju klubovi i igrači nisu navikli. Umjesto devet dana pauze za reprezentativne obveze, prekid klupskog nogometa trajat će gotovo tri tjedna. Razlozi za ovu promjenu su višestruki i najavljuju novo doba organizacije međunarodnog kalendara pod okriljem Fife.

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Spajanje rujanskog i listopadskog termina

Prema novom rasporedu, sljedeći Fifin prozor za momčadi trajat će od 21. rujna do 6. listopada, a klupske utakmice krenut će oko 10. dana idućeg mjeseca. To je punih šesnaest dana, čime se ukida stara podjela na dva odvojena okupljanja u jesenskim mjesecima. Tijekom tog produženog razdoblja reprezentacije će igrati četiri utakmice umjesto uobičajene dvije.

Do sada su momčadi u rujnu i listopadu imale na raspolaganju po devet dana za odigravanje svoja dva susreta. Novim kalendarom za razdoblje do 2030. godine, krovna nogometna organizacija odlučila je ta dva termina spojiti. Ukupan broj utakmica ostaje isti, jer su momčadi i ranije mogle odigrati četiri dvoboja kroz dva odvojena mjeseca.

Kasni završetak Svjetskog prvenstva

Jedan od ključnih razloga za uvođenje ovog prekida jest briga za zdravlje nogometaša. Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje je prvi put ugostilo četrdeset i osam momčadi, igralo se duboko u ljeto. Finale je na rasporedu bilo tek 19. srpnja, što je najkasniji datum za utakmicu kojom završava ljetni turnir još od 1966. godine. Igrači koji su došli do završnice imali su jako malo vremena za oporavak prije povratka u svoje klubove.

Umjesto da igrače već u rujnu i listopadu tjeraju na dva ciklusa prikupljanja u kampovima, odlučeno je da im se omogući barem jedan duži period klupskog ritma u listopadu. To će znatno smanjiti rizik od preopterećenja u ranoj fazi nove sezone.

Manje dugih letova i putovanja

Drugi bitan faktor su iscrpljujuća putovanja. Afrički i južnoamerički igrači koji nastupaju za europske klubove trpjeli su golem pritisak zbog čestih odlazaka na druge kontinente. Do sada su u rujnu morali preletjeti ocean, odigrati utakmice, vratiti se, da bi tjednima kasnije u listopadu prolazili kroz istu proceduru borbe s teškim umorom.

Produženi termin znači da će igrači samo jednom putovati na duge relacije, odigrati svoje četiri utakmice i posvetiti se klupskom nogometu sve do idućeg okupljanja u studenome, koje ostaje u standardnom devetodnevnom formatu s dvije utakmice.

Raspored i domaća prvenstva

Iako će navijači morati preživjeti tri tjedna bez utakmica svojih omiljenih klubova, ta dugoročna računica ide na ruku domaćim ligama. Ukidanjem listopadske stanke otvara se dodatan tjedan u kalendaru za razni klupski nogomet. To organizatorima natjecanja ulijeva nadu u nešto lakše planiranje jako zgusnutog rasporeda, osobito za one momčadi koje paralelno nastupaju u Uefinim klupskim natjecanjima.

Svi kontinentalni savezi već su složili natjecanja za ovaj novi period. U Europi će se spomenuti termin iskoristiti za prva četiri kola Uefine Lige nacija, dok će ekipe iz Afrike igrati kvalifikacije. Ekipe pod okriljem Conmebola većinom će u tom periodu igrati prijateljske susrete jer trenutačno nemaju ranije zakazane službene oglede.

*uz korištenje AI-ja