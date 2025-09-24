Fifa je u Trumpovom neboderu razmatrala novu 'sjajnu' ideju: Žele SP s čak 64 reprezentacija!

Svjetska nogometna organizacija, Fifa, ozbiljno razmatra ideju koja bi iz temelja promijenila Svjetsko prvenstvo. Na sastanku održanom ovog utorka u njujorškom sjedištu unutar Trumpovog nebodera, predsjednik Fife Gianni Infantino primio je moćnu južnoameričku delegaciju koja je formalno predstavila prijedlog za proširenje Mundijala 2030. na čak 64 reprezentacije.

Ideja je motivirana proslavom stote obljetnice prvog Svjetskog prvenstva i predstavlja radikalan korak čak i nakon već potvrđenog proširenja na 48 momčadi za turnir 2026. godine.

Južnoamerička ofenziva u New Yorku

Sastanak na vrhu okupio je ključne figure svjetskog nogometa i politike. Delegaciju Južnoameričke nogometne konfederacije predvodio je njezin predsjednik i potpredsjednik Fife, Alejandro Dominguez. Uz njega su bili predsjednik Paragvaja Santiago Peña i predsjednik Urugvaja Yamandú Orsi, kao i čelnici nogometnih saveza Argentine, Paragvaja i Urugvaja – Claudio 'Chiqui' Tapia, Robert Harrison i Nacho Alonso.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Znakovito je da sastanku nije prisustvovao argentinski predsjednik Javier Milei, koji je u isto vrijeme imao sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog ekonomske krize u svojoj zemlji. Unatoč tome, južnoamerički blok predstavio je jedinstvenu frontu, inzistirajući na značajnijoj ulozi u organizaciji jubilarnog turnira.

Stogodišnjica kao "prilika koja se pruža jednom u sto godina"

Glavni argument za ovo drastično proširenje jest proslava stogodišnjice. Prvi Mundijal održan je 1930. godine u Urugvaju, a Južnoamerikanci smatraju da postojeća uloga njihova kontinenta u organizaciji turnira 2030. nije dostojna takve obljetnice. Prema trenutnom planu, Španjolska, Portugal i Maroko glavni su domaćini, dok bi se u Urugvaju, Argentini i Paragvaju odigrala samo po jedna simbolična utakmica.

Foto: Peter Morrison/PRESS ASSOCIATION

- Ovo ne može biti samo još jedan događaj, ne može biti samo još jedno Svjetsko prvenstvo. Vidimo ovo kao priliku koja se pruža jednom u sto godina - izjavio je Dominguez, usporedivši proslavu stogodišnjice s proslavom 50. rođendana, koja se razlikuje od 49. ili 51.

Čini se da je Infantino otvoren za ideju.

- Danas doista počinjemo raditi zajedno kao tim kako bismo ispisali povijest. Radimo zajedno kako bismo vidjeli kako možemo učiniti nešto što svijet neće zaboraviti, jer ljudi to zaslužuju - poručio je sudionicima sastanka.

Novi format i snažno protivljenje

Ako prijedlog bude prihvaćen, format turnira bio bi 16 skupina po četiri momčadi, pri čemu bi po dvije najbolje išle dalje. To bi značilo čak 128 utakmica, dvostruko više od formata koji se koristio od 1998. do 2022. godine. U tom scenariju, Argentina, Urugvaj i Paragvaj ugostili bi svaka po jednu cijelu skupinu, što je značajno više od jedne utakmice.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Međutim, ideja ima i snažne protivnike. Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin opisao ju je kao "lošu ideju" koja bi naštetila kvaliteti turnira i potpuno obezvrijedila kvalifikacijski ciklus. Sličnog je mišljenja i predsjednik Concacafa, Victor Montagliani.

- Nije to sjajna ideja. Još nismo ni zaigrali format s 48 momčadi - rekao je Montagliani.

Kritičari upozoravaju da bi s 64 sudionika (gotovo trećina svih članica Fife) kvaliteta natjecanja pala, a kvalifikacije u nekim konfederacijama, poput južnoameričke gdje bi se vjerojatno plasiralo svih 10 članica, izgubile bi svaki smisao.

Konačna odluka o ovom ambicioznom i kontroverznom prijedlogu leži na Vijeću Fife. Dok Južna Amerika sanja o velikoj proslavi na svom tlu, ostatak nogometnog svijeta s oprezom promatra hoće li stogodišnjica Mundijala doista donijeti najveću revoluciju u povijesti natjecanja.

