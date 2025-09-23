Stručnjaci UN-a zatražili su od Uefe i Fife izbacivanje Izraela

Osam stručnjaka Ujedinjenih naroda, uključujući izvjestiteljicu za Palestinu, Francescu Albanese, pozvalo je u utorak Fifu i Uefu da suspendiraju Izrael iz međunarodnih natjecanja "kao odgovor na genocid koji provodi na okupiranom palestinskom teritoriju“.

- Sport mora odbaciti percepciju da je sve normalno - rekli su u zajedničkoj izjavi. Dodali su da "sportski subjekti ne smiju zatvarati oči pred ozbiljnim kršenjima ljudskih prava, posebno kada se njihove platforme koriste za normalizaciju nepravdi".

- Države gdje se nalaze sjedišta međunarodnih organizacija, kao i one u kojima se odvijaju natjecanja, te one koje sudjeluju u sportskim događajima s Izraelom ne smiju biti neutralne naspram genocida - priopćio je UN.

Stručnjaci su podsjetili da je Istražna komisija UN-a o okupiranom palestinskom teritoriju u izvješću objavljenom prošli tjedan zaključila da Izrael čini genocid u Gazi, dok je Međunarodni sud pravde u odluci iz 2024. naglasio da sve zemlje imaju pravnu obvezu djelovati protiv tog teškog zločina.

- Nacionalne reprezentacije koje predstavljaju države koje počine masovna kršenja ljudskih prava mogu i trebaju biti suspendirane, kao što se to događalo u prošlosti - dodali su.

Uz talijansku pravnicu Albanese, kritičarku izraelskih postupaka u Gazi u protekle dvije godine, izjavu su potpisali izvjestitelji UN-a za kulturu Alexandra Xanthaki te rasizam i ksenofobiju K.P. Ashwini. UEFA i FIFA nisu se očitovali o ovom zahtjevu.

Zagrebački Dinamo trebao bi igrati 2. listopada s Maccabijem iz Tel-Aviva u Europskoj ligi koju organizira UEFA.