Fifa kaznila Hrvatsku jer su navijači vrijeđali kanadskog Srbina! Evo kakva je kazna

Disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacije (Fifa) kaznila je Hrvatski nogometni savez (HNS) s 50.000 švicarskih franaka zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Katru protiv Kanade.

Dio hrvatskih navijača je na toj utakmici vrijeđao kanadskog vratara Milana Borjana, koji ima srpske korijene i koji je ranije imao neprimjerene izjave o Domovinskom ratu. Na tribinama se pojavio i plakat uvredljivog sadržaja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Hrvatski nogometni savez kažnjen je novčanom kaznom od 50.000 švicarskih franaka zbog kršenja članka 16. Disciplinskog kodeksa FIFA-e (uporaba riječi i predmeta za prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju) u vezi s ponašanjem hrvatskih navijača tijekom utakmice protiv Kanade", objavila je Fifa.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već od prve minute, od prvog kontakta s loptom, Borjan je bio meta hrvatskih navijača. Salve zvižduka pratile su ga čim bi dotaknuo loptu. I ne samo njega, vrijeđali su mu i suprugu. Bilo je i dosta transparenata posvećenih Oluji, na nekima su bile uvrede Borjanu i supruzi...

- Milane, ustašo - orillo se u jednom trenutku stadionom, netom nakon što je primio i treći gol. Utjecalo je to na Borjana, izgubio je sigurnost, vidjelo se da mu "klecaju" koljena pri svakom udarcu hrvatskih nogometaša. A nakon što je primio i četvrti gol, stadionom se zaorilo:

- Pet komada, pet komada, to je naša nada!

Borjan, očito pod velikim pritiskom, nije izdržao i hrvatskim navijačima pokazao tri prsta. Takva poruka i provokacija ne priliči niti jednom sportašu jer kad bi igrači reagirali na svaki povik, na svaku uvredu bilo koga od 50.000 gledatelja na tribinama, vjerojatno bi izbio diplomatski skandal između pola svijeta.

- Jesam, bilo mi je krivo. Krivo ti je kad te vrijeđaju i tako to, ali to govori o njima. Ja gledam svoje dvorište, svoju reprezentaciju, ljude oko sebe, svoju obitelj. To mi je najvažnije.

Borjan je nakon utakmice rekao da je dobio puno poruka od bijesnih hrvatskih navijača nakon što je prije utakmice procurio njegov telefonski broj.

Foto: CARL RECINE

- To pokazuje kakvi su ljudi primitivci. Nemam im što komentirati povodom toga, to govori o njima. Čuo sam da su vikali, vrijeđali i tako dalje, ali to samo govori o njima da su primitivci, da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima. Očito imaju neku frustraciju kući pa dođu ovdje i žele je iskaliti na nekom drugom - rekao je Borjan i dodao:

- Hrvatskoj reprezentaciji želio bih sve najbolje u nastavku SP-a, odigrali su dobru utakmicu.

Fifa je, inače, kaznila i nogometne Saveze Srbije i Saudijske Arabije.

Srbi su kažnjeni sa 20.000 švicarskih franaka zbog "kršenja članka 11. Disciplinskog kodeksa FIFA-e i članka 4. Pravilnika za FIFA Svjetsko prvenstvo 2022. u vezi sa zastavom istaknutom u svlačionici nakon utakmice s Brazilom, navodi se.

Naime, nakon utakmice protiv Brazila u svlačionici koji je koristila srpska reprezentacija izvješena je zastava na kojoj je mapa Kosova obojenog u boje srpske zastave, uz slogan: "Nema predaje."

Nogometni savez Saudijske Arabije dobio je dvije novčane kazne od 15.000 švicarskih franaka zbog nedoličnog ponašanja igrača koji su zaradili šest žutih kartona tijekom susreta protiv Argentine i Meksika.

