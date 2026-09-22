Fifa nagradila Kolarića: Sudit će Svjetsko prvenstvo do 17 godina

Još jedno međunarodno priznanje za Patrika Kolarića (31). Hrvatski sudac na Fifinoj je listi sudaca koji će suditi na nadolazećem Svjetskom prvenstvu do 17 godina starosti, koje je na rasporedu od 19. studenog do 13. prosinca ove godine u Kataru.

Prošlog tjedna Kolarić je debitirao u Europskoj ligi, odsudivši dvoboj Celtica i Ferencvarosa, zajedno s hrvatskom postavom u kojoj su bili još pomoćnici Luka Pajić, Ivan Starčević, Dario Bel te Mario Zebec u VAR sobi. Tri dana kasnije dijelio je pravdu Dinamu i Lokomotivi (3-2), isključivši kapetana Dinama Josipa Mišića zbog verbalnog ispada.

Uefa je Kolarića u prosincu prošle godine promovirala u Prvu skupinu, odnosno može ga delegirati za utakmice Lige prvaka i Europske lige, a sad je stiglo i Fifino priznanje, odnosno Kolarić će debitirati na prvom velikom svjetskom turniru. Prošle godine Uefa ga je delegirala za dvije utakmice na Europskom prvenstvu do 17 godina.

Fifa će, inače, na SP-u do 17 godina iskoristiti sistem s nedavnog seniorskog SP-a, odnosno u Kataru će nastupiti čak 48 reprezentacija, a među njima i Hrvatska, koja je u skupini s Kubom, Tadžikistanom i Senegalom.