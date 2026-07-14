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PANIKA NA OTOKU

Fifa odredila suca za Argentinu i Englesku. Otočki mediji: 'Messi je dobio svojeg najdražeg suca!'

Piše Luka Tunjić,
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Fifa odredila suca za Argentinu i Englesku. Otočki mediji: 'Messi je dobio svojeg najdražeg suca!'
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
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Tuchelovi izabranici moraju biti jako oprezni na terenu jer je Elfath “brz na okidaču”, u 10 utakmica MLS‑a koje je vodio prije pauze zbog Svjetskog prvenstva pokazao je čak 41 žuti karton

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Fifa je potvrdila kako će američki sudac marokanskog podrijetla, Ismail Elfath, biti glavni sudac u polufinalnoj utakmici između Argentine i Engleske (srijeda, 21 sati), a asistirat će mu sunarodnjaci Corey Parker i Kyle Atkins. Susret će se odigrati na Mercedes‑Benz stadionu u Atlanti, a Englezi su zabrinuti uoči borbe za finale.

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Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Konkretno, Daily Mail piše kako je Fifa postavila “Messijevog omiljenog suca” za tu utakmicu.

“Strahovi od mogućeg favoriziranja Argentine na Svjetskom prvenstvu dodatno su porasli nakon što je FIFA potvrdila da će omiljeni sudac Lionela Messija dijeliti pravdu na iščekivanom polufinalu Engleske protiv aktualnih prvaka. Otkako je stigao u SAD, Elfath je Messiju sudio ukupno četiri puta i svaki put je Argentinac izašao kao pobjednik”, piše engleski list.

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Elfathu će ovo biti četvrta utakmica na ovom SP‑u, a Englezi podsjećaju kako je upravo on bio četvrti sudac u finalu Mundijala u Katru 2022. godine.

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Foto: James Lang/REUTERS

Dodaju i kako Tuchelovi izabranici moraju biti jako oprezni na terenu jer je Elfath “brz na okidaču”, u 10 utakmica MLS‑a koje je vodio prije pauze zbog Svjetskog prvenstva pokazao je čak 41 žuti karton, uz tri crvena i tri dosuđena jedanaesterca.

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Elfath je dijelio pravdu i u utakmici osmine finala između Brazila i Norveške, koja je također sadržavala kontroverzan trenutak: isprva je odbio dosuditi penal za Brazil u prvom poluvremenu nakon prekršaja na Matheusu Cunhi, ali je nakon intervencije VAR‑a promijenio odluku.

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